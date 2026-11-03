الأمريكيون يدلون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

واشنطن في 3 نوفمبر/وام/ توجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. وتجري الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النواب، وعددها 435، إلى جانب 35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ . ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع ما لا يقل عن ثلاثة مقاعد في مجلس النواب وأربعة مقاعد في مجلس الشيوخ للفوز بالأغلبية
في المجلسين. وقالت وزارة العدل الأمريكية اليوم إنها ستنشر ألف مراقب ومتابع للانتخابات في الولايات الخمسين، فيما وصفته بأنه أكبر جهد لمراقبة
يوم الانتخابات في التاريخ. وستُجرى أيضا اليوم انتخابات حكام 36 ولاية .
خلا