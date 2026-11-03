الأمريكيون يدلون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

واشنطن في 3 نوفمبر/وام/ توجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. وتجري الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النواب، وعددها 435، إلى جانب 35 مقعدا من أصل 100 في مجلس ⁠الشيوخ . ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع ما لا يقل عن ثلاثة مقاعد في مجلس ​النواب وأربعة مقاعد في مجلس الشيوخ للفوز بالأغلبية

في المجلسين. وقالت وزارة العدل الأمريكية اليوم إنها ستنشر ألف مراقب ومتابع للانتخابات في الولايات الخمسين، فيما وصفته ​بأنه أكبر جهد لمراقبة

يوم الانتخابات في التاريخ. وستُجرى أيضا اليوم انتخابات حكام 36 ولاية .

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