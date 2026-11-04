20 شركة كورية تعرض منتجاتها وحلولها في "أديبك 2026"

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/تشارك 20 شركة كورية جنوبية في معرض "أديبك 2026" وتعرض مجموعة من المنتجات والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة، من بينها الصمامات والوصلات وأجهزة الاستشعار وكشف الغاز .

وقالت سوجانغ أو، مديرة مشروع ومسؤولة الجناح الكوري في "أديبك 2026" لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش المعرض، إن الجناح الكوري الجنوبي يواصل حضوره في "أديبك" منذ عام 2012 وأن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الشركات الكورية على تعزيز حضورها في أسواق الطاقة بالمنطقة.

وأكدت أن دولة الإمارات وأسواق الشرق الأوسط تمثل أهمية كبيرة للشركات الكورية الجنوبية الساعية إلى توسيع أعمالها في قطاع النفط والغاز، لافتة إلى وجود العديد من الشراكات القوية للشركات الكورية في المنطقة.

وأوضحت أن كوريا الجنوبية تعد قوة صناعية كبرى، ما يتيح لشركاتها توفير منتجات مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة للسوق الإماراتية.

وأشارت إلى أن "أديبك" يمثل فرصة مهمة للشركات الكورية الجنوبية، نظراً لدوره في جمع قادة قطاع الطاقة والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد.

وأعربت عن تطلع الجناح الكوري الجنوبي إلى المشاركة مجدداً في الدورة المقبلة من المعرض، وتحقيق مزيد من النجاح.