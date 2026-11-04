جوارديولا يشارك في منافسات أبوظبي الدار للجولف برفقة تومي فليتوود

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ شارك الإسباني بيب جوارديولا، المدرب السابق لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، في منافسات المحترفين والهواة للجولف على ملعب ياس لينكس في أبوظبي، برفقة لاعب الجولف الإنجليزي تومي فليتوود، وذلك قبل انطلاق بطولة أبوظبي “الدار” للجولف، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري.

ويستهل فليتوود، المقيم في دولة الإمارات، غداً الخميس مشاركته في البطولة، سعياً إلى إحراز لقبه الثالث في أبوظبي، بعدما توج باللقب عامي 2017 و2018، واقترب من تحقيق الفوز في النسخة الماضية قبل خسارته أمام الإنجليزي آرون راي في جولة فاصلة على ملعب ياس لينكس.

وتعد بطولة أبوظبي “الدار” محطة افتتاحية للتصفيات الختامية لموسم جولة دي بي ورلد.