اتفاقية تعاون بين مجموعة "نافال" ومعهد الابتكار التكنولوجي

باريس في 4 نوفمبر / وام / وقع معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع البحوث التطبيقية التابعة لـمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، اتفاقية مع مجموعة نافال، الرائدة عالمياً في مجال الدفاع البحري، لتعزيز التعاون في تطوير تكنولوجيا الأنظمة المستقلة تحت الماء.

وبموجب الاتفاقية الي تم الاعلان عنها خلال معرض "يورونافال 2026" في باريس، يتعاون الجانبان على استكشاف فرص التطوير والتسويق المشترك لمركبات مسيرة تحت الماء.

وسيتمثل أحد مجالات التعاون الرئيسية في الجمع بين القدرات المتكاملة للمركبة المُسيّرة تحت الماء فائقة الحجم (XLUUV) التابعة لمعهد الابتكار التكنولوجي، وخبرة مجموعة نافال الواسعة في مجال القدرات القتالية للمركبات المُسيّرة تحت الماء.

ومن خلال توظيف القدرات التكنولوجية المتكاملة لدى الطرفين، يعتزم الجانبان استكشاف حلول تواكب المتطلبات العملياتية البحرية المتطورة، وتسهم في الوقت ذاته في تعزيز قدرات دولة الإمارات في مجال الأنظمة المستقلة تحت الماء.

وقالت أورور نوشواندر، نائب الرئيس التنفيذي لأنظمة الطائرات المسيرة والأسلحة ذاتية التشغيل تحت الماء في مجموعة نافال إن هذه الشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي تأتي امتداداً للعلاقة الوثيقة وطويلة الأمد التي تجمع مجموعة نافال بدولة الإمارات، وتجسد طموحنا المشترك إلى دفع الابتكار وتطوير قدرات متقدمة للأنظمة المستقلة تحت الماء ، وستؤدي هذه القدرات دوراً مهماً في الاستجابة للتحديات المتغيرة في مجال الأمن البحري في دولة الإمارات.

من جانبها، قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي إن تكنولوجيا الأنظمة المستقلة تحت الماء تتجه لتصبح ركناً أساسياً في مستقبل العمليات البحرية، وقد بنى معهد الابتكار التكنولوجي قاعدة بحثية متقدمة في هذا المجال، وطوّر أنظمة قادرة على العمل بكفاءة وموثوقية في البيئات المعقدة، ويجمع تعاوننا مع مجموعة نافال بين خبرات متكاملة في البحث والهندسة البحرية، ما يتيح فرصاً لتسريع انتقال التكنولوجيا من مرحلة البحث والتطوير في المختبر إلى أنظمة قابلة للنشر والاستخدام.