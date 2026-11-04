مركز دبي المالي العالمي يحتفي بيوم العلم

دبي في 4 نوفمبر / وام / احتفى مركز دبي المالي العالمي، أمس، بيوم العلم الإماراتي، تعبيراً عن الفخر والاعتزاز براية الوطن، وتجسيداً لقيم الوحدة والولاء والانتماء.

ورفع سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، علم دولة الإمارات أمام مبنى البوابة، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، ومكتب إدارة الجنسية والإقامة، ومكتب هيئة الصحة بدبي في المركز، إلى جانب موظفي المركز.

وجاءت مشاركة مركز دبي المالي العالمي في هذه المناسبة الوطنية تأكيداً على الاعتزاز بالهوية الإماراتية، وتجديداً لمشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته، وترسيخاً لقيم الاتحاد التي يجسدها علم دولة الإمارات.