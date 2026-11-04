غرفة عجمان تسجل 11062 عضوية في الربع الثالث

عجمان في 4 نوفمبر/ وام/ عززت غرفة عجمان، مؤشرات أدائها الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري، عبر تسجيل 11062 عضوية، فيما تخطت قيم معاملات شهادات المنشأ الصادرة عن إمارة عجمان 2.38 مليار درهم، بنمو تجاوز 26% مقارنة بالربع الثالث من العام 2025، الأمر الذي يعكس حيوية وتنامي حركة التجارة الخارجية واستمرار نمو الأنشطة الاقتصادية وصادرات المنتجات المحلية.

وتعكس مؤشرات نمو العضويات وارتفاع قيم معاملات شهادات المنشأ نجاح جهود الغرفة في تطوير منظومة خدماتها وتبسيط الإجراءات وتسهيل رحلة المتعاملين من خلال حلول رقمية متكاملة وخدمات أكثر سرعة وكفاءة، كما تسعى بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية في تهيئة بيئة أعمال مرنة ومحفزة للاستثمار والتجارة، وبما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030 "عجمان للناس".

وتحرص غرفة عجمان على استحداث وتطوير أدوات ومبادرات نوعية تدعم نمو الأنشطة الاقتصادية، وتوسع فرص تنمية التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المحلية.