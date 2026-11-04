"أطلس كوبكو" السويدية تستعرض منظومة الربط الذكي بالبراغي في "أديبك 2026"

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ استعرضت شركة "أطلس كوبكو" السويدية، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، منظومة "الربط الذكي بالبراغي - Smart Bolting Ecosystem"، التي تضم مجموعة متكاملة من الحلول والأدوات الكهربائية والهيدروليكية وتلك العاملة بالبطاريات، والمخصصة لدعم عمليات الربط والتجميع وأعمال الصيانة في حقول النفط والغاز وقطاع الطاقة، من خلال توظيف التقنيات الذكية لتعزيز دقة التنفيذ وكفاءة العمليات.

وقال باولو بومبال، المدير الإقليمي للمبيعات في قطاع الأدوات الصناعية بالشركة في تصريح لـ"وام"، إن المنظومة تنقل التقنيات المتقدمة المستخدمة في المصانع إلى مواقع العمل في حقول النفط، من خلال توفير إمكانات تسجيل عمليات الربط وتوثيقها وتتبعها، إلى جانب إعداد التقارير، بما فيها التقارير الآلية، الأمر الذي يمكن المستخدمين من التحقق من تنفيذ عمليات التجميع والربط وفقاً للمواصفات والمتطلبات الفنية المعتمدة.

وأوضح أن الأنظمة الثلاثة تتيح تسجيل العمليات ونقل بياناتها بصورة مباشرة وفورية، مع إمكانية الوصول إليها من أي مكان في العالم، بما يمكن فرق العمل من متابعة نتائج التنفيذ والاطلاع على البيانات وإعداد التقارير عن بعد، دون الحاجة إلى التواجد في مواقع العمل.

وأشار إلى أن أدوات المنظومة تستخدم في عمليات ربط خطوط الأنابيب، فضلاً عن أعمال الإغلاق والصيانة الكبرى في حقول النفط، لافتا إلى أن اختيار الأداة المناسبة يعتمد على طبيعة التطبيق ومتطلبات عزم الدوران وسرعة التنفيذ، إلى جانب المساحة المتاحة للعمل.

وبين أن الأدوات الهيدروليكية توفر عزم دوران يصل إلى 72 ألف نيوتن متر، مقارنة بنحو 15 ألف نيوتن متر للأدوات الكهربائية وتلك العاملة بالبطاريات، موضحاً أن الأدوات الكهربائية والبطارية تتميز بسرعة أكبر في إنجاز العمليات التي لا تتطلب مستويات مرتفعة من عزم الدوران، ما يتيح اختيار التقنية الأنسب وفقاً للمتطلبات التشغيلية لكل تطبيق.

وأضاف أن المنظومة تتضمن أدوات ذات تصميم نحيف تتيح الوصول إلى المساحات الضيقة والمحدودة الارتفاع، التي يصعب استخدام الأدوات ذات المقبض الشبيه بالمسدس فيها، سواء كانت كهربائية أو تعمل بالبطاريات، مشيراً إلى إمكانية استخدام كل نوع من الأدوات بصورة مستقلة، أو الجمع بين خصائصها وفقاً لطبيعة العمل ومتطلباته.

ولفت إلى أن أحد الحلول التي تستعرضها الشركة يتمثل في الأداة الكهربائية "تينسور ريفو - Tensor Revo"، التي تعمل بالتكامل مع وحدة التحكم "باور فوكس كروس كاونتري - Power Focus Cross-Country" بما يوفر سرعة أكبر ومزايا إضافية في تنفيذ عمليات الربط.

وذكر أن الشركة تستهدف من خلال هذه الحلول تعزيز دقة عمليات الربط والتجميع وإمكانية توثيقها، وتوفير بيانات تشغيلية تساعد المستخدم النهائي على التحقق من سلامة تجميع المكونات وإحكام ربطها وفقاً للمتطلبات الفنية، بما يعزز موثوقية العمليات وجودة النتائج.

وأوضح أن "أطلس كوبكو" شركة سويدية المنشأ ذات حضور عالمي، وتوفر منتجاتها وحلولها التقنية في السوق الإماراتية، بما في ذلك أدوات الربط الذكي، من خلال مكتبيها في دبي وأبوظبي، اللذين يتوليان تقديم خدمات المبيعات والدعم الفني والصيانة للعملاء، إلى جانب توفير الحلول التي تلبي احتياجات قطاعات النفط والغاز والطاقة.