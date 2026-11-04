أبوظبي تستضيف النسخة الجديدة من تحدي "شيفت جيم جام"

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ أعلنت أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، فتح باب التسجيل في النسخة الجديدة من تحدي "شيفت جيم جام"، المقرر إقامتها، من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري في مركز "نبض المنهل" بمدينة محمد بن زايد، بالتعاون مع منصة "يونتي" المتخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية.

ويستهدف التحدي استقطاب ما يصل إلى 200 مشارك من مختلف مستويات الخبرة والتخصصات الإبداعية والتقنية، للعمل ضمن فرق على تصميم وتطوير ألعاب إلكترونية قابلة للتشغيل، وعرضها في ختام الفعالية، بمشاركة مطورين ورسامين ومصممين وكتّاب سيناريو ومبدعي مؤثرات صوتية، بما في ذلك المبتدئون.

وتتلقى الفرق المشاركة دعماً فنياً وإرشادياً من خبراء "يونتي" ومتخصصين في صناعة الألعاب، من خلال استخدام أدوات التطوير وتلقي التقييمات الفنية خلال مراحل العمل، على أن تعرض المشاريع النهائية أمام لجنة تحكيم متخصصة تقيمها وفق معايير تشمل أسلوب اللعب والإبداع والتوافق مع الموضوع المحدد وجودة العرض البصري والصوتي والتنفيذ التقني وتجربة اللاعبين.

وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للتحدي 60 ألف درهم، توزع بواقع 30 ألف درهم للفريق الفائز، و20 ألف درهم لصاحب المركز الثاني، و10 آلاف درهم للمركز الثالث، فيما يحصل الفريق الفائز على باقة من خدمات «يونتي» تشمل جلسات متخصصة بإشراف خبراء ومراجعة المشاريع وتوفير أدوات لدعم تطوير الألعاب وتحسين أدائها.