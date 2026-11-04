أحمد بن سعود يفتتح المعرض المتنقل لمتحف زايد الوطني في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 4 نوفمبر/ افتتح الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، اليوم، المعرض المتنقل لمتحف زايد الوطني، الذي يُقام في قرية الجزيرة الحمراء التراثية برأس الخيمة، بالتعاون مع دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، تحت شعار «رؤية مشتركة: الابتكار والزراعة».

ويحتفي المعرض، الذي يستمر حتى 31 مارس 2027، بالرؤية المشتركة للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيّب الله ثراهما، وجهودهما في دعم التنمية الزراعية، مسلطاً الضوء على دور الابتكار في تطور المجتمع الإماراتي خلال الفترة من عام 1948 إلى عام 2010، بدءاً من أنظمة الأفلاج التقليدية، وصولاً إلى المزارع التجريبية في مدينة العين وجزيرة السعديات ومنطقة الدقداقة برأس الخيمة خلال القرن العشرين.

وقام الشيخ أحمد بن سعود، بجولة في المعرض، اطّلع خلالها على مجموعة من القطع والأواني والأدوات المستخدمة في الزراعة وإدارة المياه، والتي توثق تطور الممارسات الزراعية وأساليب الاستفادة من الموارد المائية في دولة الإمارات، وتبرز المعارف والخبرات التي مكّنت الآباء والأجداد من التكيف مع البيئة المحلية وتسخير مواردها لتلبية احتياجاتهم.

ويأتي المعرض ضمن جهود متحف زايد الوطني لتعريف الجمهور على تاريخ الدولة وتراثها الثقافي في مختلف إماراتها، وامتداداً لمعارض مماثلة أُقيمت في دبي وعجمان والفجيرة، بهدف إبراز الخصوصية الثقافية لكل إمارة ضمن التاريخ الوطني المشترك.

ويحتفي متحف زايد الوطني بتاريخ دولة الإمارات وإرث الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال المعارض والأبحاث والبرامج العامة، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية في مختلف أنحاء الدولة، بما يسهم في صون التراث الوطني ونقل معارفه إلى الأجيال المقبلة.