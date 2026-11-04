"آر إيه أف أبوظبي" تعزز بطاقة نزالاتها بمواجهة دفاليشفيلي ومورايس في نوفمبر الجاري

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "آر إيه أف أبوظبي"، عن مواجهة مرتقبة تجمع الجورجي ميراب دفاليشفيلي، بطل "يو إف سي" السابق في وزن الديك، والبرازيلي مارلون مورايس، المنافس السابق على لقب المنظمة، وذلك يوم 14 نوفمبر الجاري في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، ضمن منافسات أولى بطولات منظمة "ريل أمريكان فري ستايل» في منطقة الشرق الأوسط.

وتقام المواجهة ضمن فئة «كاتش ويت كروس أوفر»، في عودة دفاليشفيلي للمشاركة في منافسات المنظمة للمرة الرابعة، بعدما حقق فوزين خلال مشاركاته الثلاث السابقة، أبرزها انتصاره على فرانكي إدغار في مايو الماضي، وعلى هنري سيهودو في يوليو الماضي.

في المقابل، يخوض مورايس أولى نزالاته في البطولة، مستنداً إلى مسيرة حافلة في الفنون القتالية المختلطة، توج خلالها بلقب وزن الديك في منظمة «وورلد سيريز أوف فايتينغ»، ودافع عنه خمس مرات.

وسبق أن التقى المقاتلان في سبتمبر 2021، ضمن بطولة «يو إف سي 266»، وانتهت المواجهة بفوز دفاليشفيلي بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية.

وقال دفاليشفيلي إنه يتطلع للعودة إلى أبوظبي والمشاركة في أولى بطولات «آر إيه أف» بالمنطقة، مشيراً إلى أن الإمارة تتمتع بجماهيرية كبيرة في الرياضات القتالية، وأن هدفه تحقيق الفوز وتقديم نزال ممتع للجماهير.

وتضم بطاقة البطولة النزال الرئيسي بين حمزة شيماييف وكولبي كوفينغتون على لقب «آر إيه أف» لفئة كروزر ويت كروس أوفر، إلى جانب مشاركة نخبة من نجوم المصارعة والفنون القتالية المختلطة، من بينهم أرمان تساروكيان ونيمان غرايسي وعمر نورمحمدوف وأوريجاه فابر وكايل سنايدر وجوليانا بينيا.