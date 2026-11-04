"هانيويل" تطور ابتكارات من الإمارات لتحويلها إلى حلول عالمية في قطاع الطاقة

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة "هانيويل" العالمية، عن تطوير مجموعة من الابتكارات انطلاقاً من دولة الإمارات، بالتعاون مع شركائها المحليين، بهدف تحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق على مستوى العالم، بما يسهم في تعزيز مرونة قطاع الطاقة وتطوير قدراته لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال جورج بو متري، رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركة الشركة في"أديبك 2026"، ان أبرز هذه الابتكارات تعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء العمليات وجودة العمل، من خلال الأتمتة وتطوير الحلول التقنية، مشيراً إلى التعاون مع الشركاء في الإمارات لتبني الأفكار وتطويرها وتحويلها إلى تطبيقات عملية يمكن الاستفادة منها في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح أن حضور الشركة في دولة الإمارات يمتد لنحو 60 عاماً، شهدت خلالها العمل على تطوير الكوادر البشرية وتنفيذ المشاريع وتوطين المواد والتقنيات، بالتعاون مع الشركاء المحليين.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في قطاع الطاقة، مع تعدد مجالات استخدامه، سواء في التطبيقات التشغيلية أو غرف التحكم، بما يعزز كفاءة الأداء وجودة العمليات ومرونتها، ويساعد الشركات على ضمان استمرارية أعمالها وإنتاجها في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن "أديبك" يمثل محطة سنوية مهمة للشركة، ليس فقط لعقد الاجتماعات وتبادل الخبرات، وإنما أيضاً لإطلاق مشاريع ومبادرات تعاون جديدة، لافتاً إلى أن دورة العام الحالي شهدت تعزيز التعاون مع عدد من الشركاء في دولة الإمارات وتطوير فرص جديدة للعمل المشترك، وأكد اعتزاز الشركة بمشاركتها السنوية في الحدث.

ولفت إلى أن التركيز خلال الدورة الحالية ينصب على المرونة والتكنولوجيا والابتكار، مع توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير العمليات ورفع كفاءتها.