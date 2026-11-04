إيدج تستكشف دمج محركات شركة «CMD» في منصات أبوظبي لبناء السفن

باريس في 4 نوفمبر/وام/ وقعت أبوظبي لبناء السفن، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والمتخصصة في بناء السفن، مذكرة تفاهم مع شركة CMD، الشركة الإيطالية المتخصصة في تصميم وتطوير أنظمة الدفع المتقدمة، بهدف استكشاف فرص دمج محركات CMD في سفن أبوظبي لبناء السفن. وتأتي المذكرة بعد استحواذ ايدج على حصة مسيطرة في CMD في أكتوبر 2026، حين أعلنت المجموعة عن خطط لاستكشاف استخدام محركات CMD عالية الأداء في التطبيقات البحرية بالتعاون مع أبوظبي لبناء السفن.ووقعت مذكرة التفاهم في مكتب EDGE Europe في باريس من قبل ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن، وجورجيو نيغري،الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في CMD

ويذكر أن أبوظبي لبناء السفن هي واحدة من الشركات الرائدة إقليمياً في تصميم وبناء السفن البحرية والتجارية وصيانتها وتحويلها، فيما تمثل إلى جانب CMD جزءاً من منظومة التصنيع الدفاعي المتكاملة التابعة لايدج. وقد طورت ايدج هذه المنظومة لتوفير القدرات بسرعة وعلى نطاق واسع، وهي تمتد اليوم من دولة الإمارات إلى أوروبا، حيث تعمل EDGE Europe على توسيع القدرات الصناعية والاستثمار في المواهب وتطوير التكنولوجيا على المدى الطويل.