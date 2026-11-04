جمعية الإمارات لرعاية الوالدين بدبي تشارك في معرض ومؤتمر بالمملكة المتحدة

دبي في 4 نوفمبر /وام/ شارك وفد من جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين – فرع دبي، في فعاليات معرض ومؤتمر "Care Show Birmingham 2026"، الذي أقيم في المملكة المتحدة، بهدف الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال رعاية كبار السن، واستكشاف الحلول التقنية والمبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز جودة حياتهم واستقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.

وشهدت المشاركة عقد لقاءات مهنية مع أكثر من 18 مؤسسة وجمعية وشركة متخصصة في خدمات الرعاية، جرى خلالها التعريف بجهود الجمعية وبرامجها، وتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون والشراكات المستقبلية، بما يدعم تطوير المبادرات المقدمة لكبار السن في دبي.

وبحث الوفد إمكانية الاستفادة من الحلول التقنية التي تقدمها شركة "Legrand Care"، المتخصصة في تقنيات الرعاية، واطلع على أجهزة ذكية قابلة للارتداء تساعد في تحديد مواقع كبار السن المصابين بالخرف والزهايمر ومتابعة أنشطتهم اليومية، بما يعزز سلامتهم ويدعم طمأنينة أسرهم.

وتدرس الجمعية إمكانية تنفيذ تجربة أولية للاستفادة من هذه التقنيات في دبي، تمهيداً لتقييم نتائجها وإمكانية التوسع في تطبيقها.

كما بحث الوفد مع شركة "CareDocs" المتخصصة في أنظمة إدارة الرعاية، إمكانية تطوير حلول رقمية تدعم خدمات الجمعية، من بينها منصة موحدة تتيح لكبار السن التواصل والتفاعل فيما بينهم، والتعرف على فعاليات الجمعية وأنشطتها وتأكيد مشاركتهم فيها إلكترونياً، بما يعزز التواصل الاجتماعي ويسهم في الحد من العزلة.

وزار الوفد مؤسسة "Birmingham Settlement"، تلبيةً لدعوة المؤسسة لحضور إحدى فعالياتها المخصصة لكبار السن، حيث تعرف الوفد على فريق العمل والمشاركين، واطلع على المبادرات والأنشطة الاجتماعية التي توفرها المؤسسة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، وتعرف على دور المراكز المجتمعية في توفير بيئة تفاعلية تشجع كبار السن على المشاركة والتواصل وتكوين العلاقات الاجتماعية.

كما تبادل الوفد الخبرات مع فريق المؤسسة، واستفاد من تجربتها وأفكارها في تطوير الأنشطة والبرامج المجتمعية التي تنفذها الجمعية في دبي.

وشملت الزيارات الميدانية كذلك مركز "World’s End Health Centre" للاطلاع على طبيعة خدماته وتجربته في المجال الصحي والمجتمعي.

وشارك الوفد في عدد من الجلسات العلمية والحوارية ضمن المؤتمر، تناولت مستقبل الرعاية الاجتماعية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات، والتحول الرقمي، وتكامل الخدمات الصحية والاجتماعية، إلى جانب استعراض نماذج وممارسات حديثة تدعم استقلالية كبار السن وتعزز جودة الرعاية المقدمة لهم.