مونديال الشطرنج للشباب والفتيات بالعين يحتفي بيوم العلم

العين في 4 نوفمبر/ وام/ احتفت بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 عاماً، المقامة بمنتجع دانات العين، بيوم العلم بمشاركة اللاعبين واللاعبات والحكام والمنظمين وممثلي الوفود من مختلف الجنسيات.

وارتدى المشاركون أوشحة تحمل ألوان علم الدولة، والتقطوا الصور التذكارية احتفاءً بالمناسبة الوطنية، في مشهد عكس روح المحبة والصداقة التي تجمع الوفود المشاركة على أرض الإمارات، وأضفى طابعاً مميزاً على منافسات اليوم الثاني من البطولة.

على صعيد متصل شهد أركادي دفوركوفيتش، الرئيس السابق للاتحاد الدولي للشطرنج، افتتاح الجولة الرابعة إلى جانب حسين عبدالله الخوري، رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، والدكتور كريم وجيه، المشرف العام على اللجان بالاتحاد المصري للشطرنج، والدكتور سلطان علي الطاهر، رئيس حكام البطولة، وسامي خضر، المدير الفني للبطولة.

تتواصل البطولة حتى 7 نوفمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للشطرنج، بمشاركة 185 لاعباً ولاعبة من 40 دولة، يتنافسون على أربعة ألقاب عالمية.

وعلى صعيد المنافسات، واصل الهندي في براناف انطلاقته القوية، محققاً ستة انتصارات متتالية منحته صدارة الفئة المفتوحة برصيد ست نقاط، وبفارق نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه، قبل الجولات الثلاث الحاسمة.

وجمع رياد صمدوف وخمايون بيغموراتوف وبرانيث فوبالا خمس نقاط لكل منهم فيما بلغ رصيد أرتيم أوسكوف أربع نقاط ونصف النقطة، لتتواصل مطاردة المتصدر قبل اليوم الختامي لمنافسات السريع.

وفي فئة الفتيات، تقاسمت أوميدا أومونوفا وفاليريا كليمنوفا الصدارة برصيد خمس نقاط ونصف النقطة لكل منهما، بعدما حققت كل لاعبة خمسة انتصارات وتعادلاً دون خسارة خلال الجولات الست فيما تلاحقهما ألكساندرا تاراسينكا وأوكسانا غورياتشكينا برصيد خمس نقاط لكل منهما، بينما جمعت إيلينه روبيرس أربع نقاط ونصف النقطة، لتبقى المنافسة مفتوحة على اللقب والمراكز المتقدمة.

وعلى صعيد المشاركة الإماراتية في منافسات الفتيات، رفعت آمنة صقر المري رصيدها إلى أربع نقاط، فيما بلغ رصيد روضة عيسى السركال ثلاث نقاط ونصف النقطة بنهاية الجولة السادسة.

وتتجه الأنظار إلى الجولات السابعة والثامنة والتاسعة التي تقام مساء اليوم، التي تُختتم بها منافسات الشطرنج السريع، ويتحدد على ضوء نتائجها بطلا العالم للشباب والفتيات وأصحاب المراكز الأولى، وسط ترقب للمواجهات الحاسمة على الألقاب والميداليات.

و يقام حفل تتويج الفائزين في منافسات الشطرنج السريع بعد انتهاء المنافسات ، وتسليم الكؤوس والميداليات وتكريم أصحاب المراكز الأولى، قبل انطلاق منافسات الشطرنج الخاطف يومي الخامس والسادس من نوفمبر.

وتتزامن البطولة مع اختيار العين عاصمة السياحة العربية لعام 2026، بما يتيح للوفود المشاركة وضيوف الحدث التعرف إلى معالم المدينة وتراثها وإرثها الثقافي والحضاري، إلى جانب خوض المنافسات العالمية.

وتمثل الاستضافة ثالث محطة مونديالية ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في المدينة، بعد بطولة مدن العالم للشطرنج على كأس الشيخ زايد عام 2012، وبطولات العالم للفئات العمرية عام 2013، امتداداً لمسيرة النادي في استضافة الأحداث الدولية والقارية.

ويواصل النادي، انطلاقاً من رؤيته «مؤسسة رياضية مجتمعية عالمية»، الجمع بين تنظيم البطولات الكبرى والمنافسة على ألقابها، إذ تضم أبرز إنجازاته الفوز بدوري أبطال أندية آسيا عام 2008، وبطولة العالم لفرق الشطرنج السريع عام 2024.