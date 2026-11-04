"كيري" تستعرض بـ "جلفود 2026" حلولاً مبتكرة لخفض سكر المشروبات وزيادة بروتين المنتجات

دبي في 4 نوفمبر/ وام/ أكدت شركة كيري العالمية، الرائدة في مجال المذاق والتغذية المستدامة، التزامها بتطوير حلول غذائية مبتكرة تواكب التحولات المتسارعة في تفضيلات المستهلكين، مع التركيز على خفض محتوى السكر في المشروبات وتعزيز القيمة الغذائية للمنتجات من خلال رفع محتواها البروتيني، بما يسهم في دعم توجهات قطاع الصناعات الغذائية نحو تقديم خيارات أكثر توازناً وصحة.

وقال فارس صوان، مدير إدارة تطوير الأعمال لقطاع النكهات في شركة كيري العالمية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات معرض “جلفود 2026”، إن الشركة تركز على دعم مصنّعي الأغذية والمشروبات في تطوير منتجات تجمع بين المذاق المتميز والقيمة الغذائية، استجابةً للطلب المتزايد على الخيارات الصحية والمنتجات الغنية بالبروتين والأقل احتواءً على السكر.

وأوضح صوان أن خفض السكر في المشروبات يمثل أحد أبرز التوجهات في قطاع الأغذية والمشروبات، مشيراً إلى أن كيري تعمل على تطوير تقنيات وحلول مبتكرة تساعد الشركات المصنّعة على تقليل نسب السكر مع الحفاظ على المذاق والجودة والتجربة الحسية التي يتوقعها المستهلك.

وأضاف أن الابتكار في هذا المجال لا يقتصر على استبدال السكر بالمحليات البديلة، بل يشمل تطوير حلول متكاملة لتحقيق التوازن بين الحلاوة والنكهة والقوام، بما يتيح تقديم مشروبات ذات محتوى أقل من السكر دون التأثير على جاذبيتها لدى المستهلكين.

وفيما يتعلق بتعزيز المحتوى البروتيني، أشار صوان إلى أن كيري تولي اهتماماً متزايداً بتطوير حلول غذائية تسهم في رفع القيمة البروتينية لمنتجات اللحوم والمشروبات، تماشياً مع تنامي اهتمام المستهلكين بالتغذية المتوازنة والمنتجات التي تدعم أنماط الحياة الصحية.

وأوضح أن الشركة تعمل على مساعدة المصنّعين في تطوير منتجات غنية بالبروتين مع المحافظة على الخصائص الأساسية للمنتج، بما في ذلك المذاق والقوام والجودة، مؤكداً أن تحقيق التوازن بين الفوائد الغذائية وتجربة المستهلك يشكل عنصراً أساسياً في نجاح الابتكارات الغذائية.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، تمثل سوقاً واعدة للابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات، في ظل تنامي الوعي الصحي وتطور تفضيلات المستهلكين وزيادة الطلب على المنتجات التي تجمع بين الجودة والقيمة الغذائية.

وأكد صوان أن كيري تواصل توظيف خبراتها العالمية في مجالات النكهات والتغذية وعلوم الأغذية لدعم شركائها في تطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية، وتسهم في تعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية.