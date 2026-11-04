مجموعة "إمستيل" تدعو خلتل "قمة الصلب العربي بمصر" إلى تعزيز التكامل الصناعي العربي

القاهرة في 4 نوفمبر/ وام/شاركت مجموعة "إمستيل" في أعمال قمة الصلب العربي التاسعة عشرة، التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة أمس واليوم .

سلطت إمستيل الضوء على مرونة صناعة الحديد والصلب في دولة الإمارات، وفرص تعزيز التكامل الصناعي العربي، في ظل التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية والتوجه المتزايد نحو تقنيات الإنتاج منخفض الكربون.

وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل" ونائب رئيس الاتحاد العربي للصلب في كلمته خلال القمة، ، أن الطلب على الحديد والصلب في دولة الإمارات وصل إلى نحو 10 ملايين طن خلال العام 2026 مدفوعاً باستمرار النشاط في قطاعات البناء والتشييد والتطوير العقاري والبنية التحتية في مختلف انحاء الدولة، مشيراً إلى أن المنتجين في دولة الإمارات أظهروا مرونة تشغيلية قوية في التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وما يترتب عليها من آثار على صناعة الحديد والصلب، وبشكل يدعم استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن ذلك يأتي رغم أحدث بيانات الرابطة العالمية للصلب التي أشارت إلى تراجع إنتاج الصلب الخام في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 9.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليصل إلى 36.9 مليون طن، مقارنة بنحو 40.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يقارب 3.7 مليون طن.. في حين سجل الإنتاج الإقليمي خلال سبتمبر تراجعاً بنسبة 20.4% على أساس سنوي، ليبلغ نحو 3.6 مليون طن.

وتستحوذ مجموعة "إمستيل" على نحو 45% من السوق في دولة الإمارات، فيما تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 3.5 مليون طن من منتجات الصلب، وهو ما يعكس حجم حضورها في القطاع الصناعي ودورها في توفير المنتجات الحديدية للسوق المحلية والأسواق الخارجية.

وعلى صعيد التعاون الإقليمي، أكد الرميثي أن صناعة الحديد والصلب العربية تمتلك مقومات صناعية واقتصادية تؤهلها لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أهمية تعزيز التكامل بين الدول العربية في صناعة الحديد والصلب، باعتباره عاملاً رئيسياً في رفع تنافسية القطاع وتعزيز مكانة المنتجين العرب في الأسواق العالمية.

وأشار الرميثي إلى أهمية ترسيخ مبادئ التجارة العادلة باعتبارها أساساً لنمو صناعة الصلب واستدامة تنافسيتها، بدلاً من التوسع في السياسات الحمائية التي قد تؤثر في حركة التجارة العالمية، منوها إلى أن توفير بيئة تجارية متوازنة تضمن تكافؤ الفرص وتدعم انسيابية المنتجات بين الأسواق يسهم في تعزيز الاستثمارات الصناعية وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين العرب.

وفيما يتعلق بمستقبل الصناعة، أشار الرميثي إلى الدور الذي تؤديه تقنيات الحديد المختزل المباشر في دعم إنتاج الصلب منخفض الكربون، مؤكداً أن الهيدروجين الأخضر يمثل أحد المسارات المستقبلية المهمة لتطوير الصناعة وخفض انبعاثاتها.

وتواصل مجموعة "إمستيل" دعم هذه التوجهات من خلال تطوير قدراتها الصناعية وتبني التقنيات المتقدمة لإنتاج الصلب منخفض الكربون، مستفيدة من بنيتها الإنتاجية القائمة على تقنيات الاختزال المباشر وأفران القوس الكهربائي، إلى جانب جهودها في استكشاف استخدام الهيدروجين في عمليات الإنتاج، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات للتنمية الصناعية المستدامة.