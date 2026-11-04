مسيرة دراجات هوائية في واحة العين احتفاء بيوم العلم

العين في 4 نوفمبر /وام/ نظمت مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال، فعالية تضمنت مسيرة وطنية بالدراجات الهوائية بمشاركة مجموعة من طلبة مدارس مدينة العين احتفاء بيوم العلم الإماراتي، وتجسيداً لقيم الولاء والانتماء والاعتزاز براية الوطن.

وجاءت الفعالية التي أقيمت برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وبالتعاون مع إدارة واحة العين وفريق سند التطوعي، في إطار الاحتفالات الوطنية بيوم العلم، الذي يمثل مناسبة لتجديد العهد والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، واستحضار القيم التي تأسس عليها الاتحاد، وتعزيز حضور الرموز الوطنية في وجدان الأجيال الجديدة، من خلال أنشطة مجتمعية تجمع بين المشاركة الإيجابية والعمل التطوعي.

وشهدت واحة العين مسيرة للدراجات الهوائية حمل خلالها الطلبة أعلام دولة الإمارات، في مشهد عكس روح الحماس والفخر بالهوية الوطنية، وحوّل المناسبة إلى تجربة حية يتشارك فيها الطلبة التعبير عن حب الوطن، بعيدا عن الأشكال التقليدية للاحتفاء بالمناسبات الوطنية.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أن يوم العلم يمثل فرصة متجددة للتأمل في المعاني العميقة التي تحملها راية دولة الإمارات، وما تختزنه من تاريخ الاتحاد وقيمه وتطلعاته المستقبلية.

وقالت: "حين يرفع أبناؤنا علم الإمارات، فإنهم يرفعون تاريخ وطن، وحلم أجيال، ومسؤولية مستقبل. فالعلم تعبير عن منظومة من القيم التي تجمعنا، وفي مقدمتها الاتحاد والولاء والانتماء والمسؤولية تجاه هذا الوطن".

وأضافت سموها إن ما يمنح هذه المسيرة قيمتها الحقيقية ليس عدد الدراجات التي شاركت فيها، ولا المسافة التي قطعها المشاركون، وإنما المعنى الذي يصل إليهم من خلالها. لافتة إلى أن الغاية من هذه الفعاليات هو نقل حب الإمارات من الكلمات إلى السلوك، وأن يدرك أبناؤنا أن الانتماء للوطن يتجسد في العمل والعطاء والمحافظة على مكتسباته والمشاركة في صناعة مستقبله.

وأشارت إلى أن مشاركة الطلبة في مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ مفهوم المواطنة الإيجابية، وتعزز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ وطنها وهويته، مؤكدة أهمية تكامل أدوار المؤسسات التعليمية والثقافية والمجتمعية في بناء وعي وطني يتجاوز حدود المناسبات والاحتفالات.