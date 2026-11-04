انطلاق مبادرات شهر الابتكار بهيئة النقل بعجمان

عجمان في 4 نوفمبر / وام/ نظمت هيئة النقل بعجمان أولى مبادرات شهر الابتكار تحت عنوان “مسارات الابتكار نحو آفاق جديدة”، من خلال جلسة تعريفية ركزت على تعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل، وتحفيز الموظفين على المشاركة الفاعلة في المبادرات والأنشطة الابتكارية، وتقديم الأفكار والمقترحات التطويرية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

أقيمت الجلسة التعريفية في ركن الابتكار بمقر الهيئة وجرى خلالها استعراض أبرز المبادرات والأنشطة المقرر تنفيذها خلال الشهر، والتعريف بآليات المشاركة ودور الموظفين في تعزيز منظومة الابتكار المؤسسي.

وتضمنت المبادرة توزيع "وثيقة الابتكار" على الموظفين، وشرح آلية استخدامها، والتي تتيح لهم جمع الأختام مقابل المشاركة في المبادرات والأنشطة المختلفة طوال الشهر، بما يعزز التفاعل المستمر، ويشجع على التنافس الإيجابي، ويحفز الموظفين على تقديم أفكار إبداعية تسهم في تطوير بيئة العمل.

ومن المقرر تكريم الموظفين الأكثر جمعاً للأختام في ختام الشهر، من خلال تقديم هدايا وجوائز تقديرية، تشجيعاً لمشاركتهم الفاعلة وتحفيزاً لهم على مواصلة المساهمة في نشر ثقافة الابتكار وتبادل الأفكار التطويرية.