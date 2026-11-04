مجلس المترولوجيا بدول التعاون الإسلامي يستعرض استراتيجيته خلال اجتماعات "SMIIC" في روسيا

موسكو في 4 نوفمبر /وام/ استعرض مجلس المترولوجيا لدول منظمة التعاون الإسلامي مستجدات تنفيذ استراتيجيته للفترة 2026–2028، التي تستهدف تطوير منظومة المترولوجيا وتعزيز قدراتها الفنية والعلمية.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "SMIIC"، والاجتماع الواحد والعشرين للجمعية العامة للمعهد المنعقدين في مدينة قازان بجمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

وتشمل استراتيجية المجلس تعزيز التتبع المترولوجي، ودعم البحث والتطوير والابتكار، وتنمية القدرات والكفاءات الفنية، وتطوير أنظمة إدارة الجودة في المختبرات، إلى جانب توسيع نطاق برامج المقارنات البينية واختبارات الكفاءة، بما يعزز دقة القياسات وموثوقية نتائجها، ويدعم الاعتراف المتبادل بها بين الدول الأعضاء.

واستعرض سعادة المهندس سعيد محمد المهيري، رئيس مجلس المترولوجيا لدول منظمة التعاون الإسلامي في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "SMIIC"، والمدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والوفد المرافق، أعمال المجلس وإنجازاته ومبادراته الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمترولوجيا، وتوطيد التعاون والتكامل الفني والعلمي بين معاهد المترولوجيا الوطنية في الدول الأعضاء.

تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الدول الإسلامية، وتنسيق العمل على تطوير البنية التحتية للمترولوجيا، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتيسير التبادل التجاري، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للدول الأعضاء.