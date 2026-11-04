"ربع قرن للمسرح وفنون العرض" يثري تجربة منتسبيه بمهرجان البحرين المسرحي الـ5

الشارقة في 4 نوفمبر/وام/ يشارك وفد مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض - أحد المراكز التخصصية التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في مهرجان البحرين المسرحي الخامس 2026 الذي ينظمه اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر الجاري بدورته التي تحمل اسم الفنان الراحل خليفة العريفي .

يأتي ذلك في إطار جهود المركز لتعزيز حضوره في المحافل المسرحية الخليجية وتوسيع آفاق التبادل الثقافي والفني وإتاحة تجارب نوعية تسهم في تنمية المواهب وصقل القدرات الإبداعية وانطلاقاً من حرصه على توفير تجارب تعليمية وفنية متكاملة تتيح للمنتسبين الانفتاح على تجارب مسرحية متنوعة والتفاعل المباشر مع بيئات فنية مختلفة بما يثري معارفهم ويوسع مداركهم الإبداعية ويعزز فهمهم لمختلف جوانب العمل المسرحي وفنون العرض.

وقالت سندس العمودي مدير مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض إن المشاركات الخارجية تمثّل امتدادًا لرسالة المركز في بناء الإنسان من خلال المسرح انطلاقًا من حرصه على تنمية شخصية المنتسب وصقل قدراته الإبداعية عبر تجارب تعليمية وتطبيقية متكاملة.

وأضافت أن المسرح ليس مجرد مساحة لاكتساب المهارات الفنية بل هو تجربة إبداعية متكاملة أيضا تسهم في تنمية التفكير النقدي وتعزيز الثقة بالنفس وتطوير القدرة على التعبير والتواصل ومن هذا المنطلق نحرص على أن تكون مشاركات منتسبينا في المحافل المسرحية فرصة لاكتشاف رؤى فنية جديدة والتعرّف على تجارب وأساليب إبداعية متنوعة بما يوسّع مداركهم وينمّي حسّهم الفني ويثري فهمهم للفنون المسرحية.

وأوضحت أن المشاركة في مهرجان البحرين المسرحي الخامس تمثّل فرصة نوعية للتعلّم من خلال المشاهدة والحوار والتفاعل المباشر مع التجارب المسرحية الخليجية بما يتيح للمنتسبين اكتساب معارف وخبرات جديدة وعبرت عن تطلعها إلى أن تسهم هذه الخبرات في تطوير قدراتهم وإثراء ممارساتهم الإبداعية بما يعزز دور المركز في إعداد جيل واعٍ يمتلك أدوات الإبداع والتعبير.

يتضمن برنامج مشاركة الوفد متابعة العروض المسرحية والفعاليات الفنية التي يحتضنها المهرجان والتعرف على التجارب الإبداعية وأساليب تقديمها إلى جانب التواصل مع الفنانين والمخرجين والمتخصصين بما يتيح للمشاركين الاطلاع على تجارب مسرحية جديدة.

وتركز المشاركة على إثراء المعرفة الفنية في مجالات التمثيل والإخراج والسينوغرافيا وفنون العرض من خلال مشاهدة الأعمال المسرحية ومناقشة عناصرها الفنية والجمالية.