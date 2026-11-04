أندية الشارقة لرياضة المرأة تحصد 13 ميدالية بالمرحلة الأولى من دوري الإمارات للقوس والسهم

الشارقة في 4 نوفمبر / وام / استهلت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات الموسم الرياضي بحصد 13 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات خلال المرحلة الأولى من دوري الإمارات للقوس والسهم التي أقيمت أمس الأول في نادي ضباط شرطة الشارقة في انطلاقة شهدت تفوق لاعبات النادي في منافسات الفرق إلى جانب تحقيق نتائج متقدمة في الفردي والجولات التأهيلية بمختلف الفئات العمرية.

جاءت أبرز نتائج النادي بحصد ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الفرق للقوس المحدب والمركب إلى جانب عشر ميداليات في المنافسات الفردية بما يعكس حضور اللاعبات في فئات تحت 18 وتحت 21 سنة والسيدات وقدرتهن على المنافسة في مختلف مراحل البطولة.

وفرضت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة حضورهن في منافسات الفرق التي أقيمت في اليوم الثاني من البطولة بعد حصد ثلاث ميداليات ذهبية في القوسين المحدب والمركب.

ففي منافسات القوس المحدب أحرز فريق النادي المكوّن من حصة العوضي وفاطمة البلوشي ومها الحوسني الميدالية الذهبية متقدماً على نادي الفجيرة للفنون القتالية الذي حل ثانياً ونادي أبوظبي للقوس والسهم صاحب المركز الثالث.

وفي منافسات القوس المحدب لفئة الشابات تحت 18 سنة تُوّج الفريق المكوّن من سامية أودينيفا ومنى الشرع وشيخة آل علي بالميدالية الذهبية فيما حصل نادي أبوظبي للقوس والسهم على الفضية ونادي الفجيرة للفنون القتالية على البرونزية.

وفي منافسات القوس المركب للسيدات أحرزت آمنة العوضي وميثاء النعيمي وسارة المازمي الذهبية الثالثة للنادي متقدمات على فريق حلبة مشرف صاحب المركز الثاني ونادي أبوظبي للقوس والسهم الذي حل ثالثاً.

وفي المنافسات الفردية أضافت سامية أودينيفا ذهبية القوس المحدب لفئة تحت 18 سنة التي شهدت مشاركة 12 لاعبة فيما أحرزت زميلتها شيخة آل علي الميدالية الفضية في الفئة نفسها لتجمع لاعبتا الشارقة المركزين الأول والثاني.

وفي القوس المحدب لفئة تحت 21 سنة حصدت نورة المازمي الميدالية الفضية فيما نالت عائشة افتخار الميدالية البرونزية وفي منافسات السيدات أحرزت حصة العوضي فضية القوس المحدب وأضافت مها الحوسني البرونزية في الفئة نفسها.

وفي منافسات القوس المركب لفئة تحت 21 سنة تُوّجت ميثاء النعيمي بالميدالية الذهبية وحصلت زميلتها سارة المازمي على الفضية لتؤكد لاعبتا النادي حضورهما في صدارة منافسات هذه الفئة.

وحققت آمنة العوضي الميدالية الفضية في القوس المركب للسيدات فيما أحرزت مروة سلمان برونزية القوس المركب لفئة تحت 18 سنة لتكتمل حصيلة النادي عند 13 ميدالية في منافسات الفرق والفردي.

وسبقت منافسات الأدوار النهائية جولات تأهيلية أقيمت يوم 31 أكتوبر، قدمت خلالها لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة مستويات متقدمة في القوسين المحدب والمركب وحققن عدداً من المراكز الأولى بنتائج رقمية متميزة.

ففي القوس المحدب للسيدات تصدرت حصة العوضي الترتيب التأهيلي برصيد 590 نقطة متقدمة على ميرة الصايغ من نادي أبوظبي للقوس والسهم التي سجلت 565 نقطة فيما حلت فاطمة البلوشي ثالثة برصيد 565 نقطة ومها الحوسني رابعة برصيد 527 نقطة.

وفي القوس المحدب لفئة تحت 18 سنة سجلت سامية أودينيفا أعلى رصيد في الجولات التأهيلية لفئتها بواقع 634 نقطة متقدمة على هدى آل علي من نادي الفجيرة للفنون القتالية التي حققت 606 نقاط فيما حلت شيخة آل علي ثالثة برصيد 590 نقطة ومنى الشرع رابعة برصيد 577 نقطة.

أما في القوس المحدب لفئة تحت 21 سنة فجاءت نورة المازمي في المركز الثاني برصيد 477 نقطة تلتها عائشة افتخار ثالثة برصيد 427 نقطة وسارة علي عبدالله رابعة برصيد 389 نقطة فيما تصدرت هنية عبدالرحمن من نادي الفجيرة للفنون القتالية الترتيب برصيد 570 نقطة.

وفي القوس المركب للسيدات تصدرت آمنة العوضي الترتيب التأهيلي محققة 691 نقطة متقدمة على راكشيتا سارفانا من حلبة مشرف برصيد 683 نقطة وموهيني سوهانكومار من دي آرتشرز برصيد 649 نقطة.

وشهدت منافسات القوس المركب لفئة تحت 21 سنة تصدر سارة المازمي الترتيب برصيد 641 نقطة تلتها زميلتها ميثاء النعيمي في المركز الثاني برصيد 622 نقطة فيما حلت نورة المالكي ثالثة برصيد 587 نقطة.

وفي القوس المركب لفئة تحت 18 سنة جاءت مروة سلمان في المركز الثاني خلال الجولات التأهيلية وحلت عبير غفور رابعة وعلياء إبراهيم خامسة ومها ثامر سابعة في منافسات تصدرتها ذاريكا موروقاندام من حلبة مشرف فيما جاءت ساتفيكا بولومورو في المركز الثالث.

وعكست نتائج الجولات التأهيلية حضور لاعبات النادي في المراكز المتقدمة ووفرت مؤشرات حول مستويات الأداء قبل الانتقال إلى مواجهات الأدوار النهائية التي حُسمت خلالها الميداليات.

وأكدت فاطمة الشاعر رئيس قسم الألعاب الفردية في أندية الشارقة لرياضة المرأة أن النتائج التي حققتها لاعبات القوس والسهم في المرحلة الأولى من دوري الإمارات تعكس أهمية بناء فرق متكاملة قادرة على المنافسة في مختلف الفئات العمرية مشيرةً إلى أن تحقيق ثلاث ذهبيات في منافسات الفرق يمثل جانباً مهماً من هذه الانطلاقة إلى جانب النتائج الفردية التي سجلتها اللاعبات.

وتواصل فرق القوس والسهم في أندية الشارقة لرياضة المرأة العمل على تطوير مستويات اللاعبات وتعزيز جاهزيتهن الفنية والتنافسية والاستفادة من نتائج الجولات التأهيلية والمواجهات النهائية في تقييم الأداء وتطوير الخطط التدريبية بما يدعم استمرارية التطور في مختلف الفئات العمرية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.