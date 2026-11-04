منتخب مصر بطلاً لكأس الخليج العربي للناشئين

الدوحة في 4 نوفمبر/وام/ توج منتخب مصر بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم تحت 17 سنة، بعد فوزه على منتخب الإمارات 3-1، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن ختام منافسات النسخة الـ14 من البطولة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، بعدما تقدم منتخب مصر بهدف سجله خالد محمود، قبل أن يدرك بطي خميس التعادل لمنتخب الإمارات من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد عطية الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 65، ثم أضاف خالد مختار الهدف الثالث في الدقيقة 81.