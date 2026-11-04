انطلاق النسخة الثانية من فعالية "حصّنتك يا وطن" 29 نوفمبر

أبوظبي في 4 نوفمبر/وام/أعلنت اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري عن تنظيم النسخة الثانية من سباق "حصّنتك يا وطن" في أبوظبي يوم 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة نحو 20 ألف شخص من المواطنين والمقيمين، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد.

ينطلق السباق من واحة الكرامة وصولاً إلى فندق إرث أبوظبي، ويضم ثلاث مسافات هي 3 و5 و10 كلم، بما يتيح للعائلات والعدائين الهواة والمحترفين المشاركة وفقاً لقدراتهم، وستكون المشاركة مجانية، مع تخصيص جوائز للفائزين في مختلف الفئات العمرية.

وتتواصل فعاليات الحدث عند خط النهاية في فندق إرث أبوظبي، حيث تستقبل القرية المجتمعية المشاركين وعائلاتهم والزوار، من خلال برنامج يتضمن أنشطة ترفيهية وتجارب تفاعلية تناسب مختلف الأعمار، وتوفر أجواءً احتفالية تجمع بين الرياضة والترفيه.

وأكد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري، أن «حصّنتك يا وطن» يجسد الرسالة الإنسانية والوطنية التي يحملها سباق زايد الخيري منذ انطلاقه، لاسيما أن الرياضة منصة تجمع مختلف فئات المجتمع، وتعزز روح التعاون والانتماء.

وقال إن سباق "حصّنتك يا وطن"، أكثر من فعالية رياضية، ويمثل مناسبة وطنية تعكس روح الإمارات وقيمها الراسخة، ويحمل رسالة عميقة بأن الوطن يُحصَّن بتماسك مجتمعه، وصحة أبنائه، ومشاركتهم الإيجابية في المبادرات التي تجمعهم حول هدف مشترك.

وأضاف أن السباق بوصفه حدثاً سنويا يترك أثراً مستداماً يتجاوز يوم الفعالية، ويسهم في التشجيع على تبنّي أنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً، حيث لا يقاس النجاح الحقيقي بأعداد المشاركين والنتائج الرياضية فقط، وإنما بالأثر الإيجابي الذي يخلفه في حياة الأفراد والمجتمع.

وأكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن سباق "حصّنتك يا وطن" يأتي امتداداً لسباق زايد الخيري، ويجسد القيم الأصيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العطاء والتلاحم المجتمعي وتعزيز روح الانتماء للوطن.

وأوضح أن تنظيم هذه المبادرة الوطنية والإنسانية يؤكد دور الرياضة في تعزيز الروابط المجتمعية وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وعبر عن التطلع إلى مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، تعبيراً عن الاعتزاز بالوطن وقيمه الراسخة.