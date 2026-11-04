مضمار أبوظبي يستضيف غداً السباق الثالث للموسم بمشاركة 94 خيلاً

أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/ يشهد مضمار أبوظبي للسباق غداً منافسات السباق الثالث للموسم الجديد، بمشاركة 94 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تتنافس في 7 أشواط، يبلغ إجمالي جوائزها 466 ألف درهم.

وتفتتح الأمسية بسباق “ليوا ديزرت” لمسافة 2400 متر، بمشاركة 14 خيلاً من عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.

ويقام الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، بمشاركة 12 من الخيول العربية المبتدئة بعمر 3 سنوات (إنتاج الإمارات)، للتنافس على لقب “ذا فالكونرس”، وجوائزه 66 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثالث منافسة 14 خيلاً بعمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر على لقب “نيتيف بلودلاين سبرنت”، بجوائز تبلغ 66 ألف درهم، فيما يقام الشوط الرابع لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 خيلاً من عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، للتنافس على لقب “الوثبة ستاليونز” لملاك الإسطبلات الخاصة، وجوائزه 70 ألف درهم.

وفي الشوط الخامس، تتنافس 14 خيلاً بعمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر على لقب “تحدي الظفرة”، بجوائز قدرها 66 ألف درهم.

ويخصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة بعمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً، للتنافس على لقب “كاتاليست أوف سبيد”، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتختتم الأمسية بالشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، بمشاركة 12 خيلاً، تتنافس على لقب “بلاك كافيار”، فيما تبلغ جوائزه 66 ألف درهم.