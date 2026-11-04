مؤسسة نفط الشارقة: المرحلة الثانية من حقل هديبة ترفع إنتاج الغاز أربعة أضعاف

أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/ أكد سعادة خميس المزروعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك"، أن المؤسسة تواصل تعزيز أمن الطاقة وموثوقية الإمدادات من خلال تطوير الإنتاج المحلي وتوسيع قدرات التخزين الإستراتيجي للغاز، مشيراً إلى أن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" شهدت توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات لدعم مشاريعها التطويرية.

وقال، في تصريح بمناسبة مشاركة المؤسسة في الدورة الـ42 من "أديبك"، إن المشاركة الحالية هي الحادية عشرة للمؤسسة في الحدث، الذي يجمع كبريات شركات الطاقة العالمية والخبراء لمناقشة مستجدات القطاع وتحدياته واستشراف آفاقه المستقبلية.

وأضاف أن دولة الإمارات أثبتت، في ظل الظروف الجيوسياسية الاستثنائية، موثوقيتها وقدرتها على ضمان استمرارية إمدادات الطاقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكداً دور الشركات الوطنية في دعم هذه المنظومة وتعزيز مرونتها.

وأوضح أن الاتفاقيات التي وقعتها المؤسسة خلال المعرض تدعم تطوير المرحلة الثانية من حقل هديبة، بعد الإعلان عن اكتمال المرحلة الأولى الشهر الماضي، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستسهم في رفع إنتاج الشارقة من الغاز إلى أربعة أضعاف مستوياته قبل المرحلة الأولى عند اكتمالها.

وأشار إلى أن المؤسسة وقعت أيضاً اتفاقيات لتطوير المرحلة الثالثة من حقل مواعيد، بما يعزز القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الغاز ومرونة الإمدادات، إلى جانب دعم تخزين الغاز الإستراتيجي والاستجابة للاحتياجات خلال الأزمات.

وأكد المزروعي أن المؤسسة تعتمد ثلاثة محاور رئيسية لتعزيز أمن الطاقة، تتمثل في تطوير الإنتاج المحلي بالقرب من مراكز الطلب، والتخزين الإستراتيجي للغاز، وضخه إلى الأسواق عند ارتفاع الطلب أو حدوث انقطاعات طويلة الأمد في الإمدادات.

ولفت إلى أهمية الشراكات مع المؤسسات الوطنية، موضحاً أن المؤسسة ترتبط بعقد طويل الأمد لتوريد الغاز مع شركة أبوظبي للغاز، وتسعى إلى تجديده على المدى الطويل حتى عام 2050، بما يعزز استدامة الإمدادات ويدعم احتياجات السوق.

وأكد أن المؤسسات الوطنية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بكفاءة وموثوقية، والاستجابة للتحديات والأزمات، مع الحفاظ على مكانة دولة الإمارات شريكاً موثوقاً في أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف أن المؤسسة تواصل تطوير عمليات مستدامة منخفضة الانبعاثات والبصمة الكربونية، من خلال تعزيز إنتاج الغاز ودمج مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، بما يواكب التحولات في مزيج الطاقة بالدولة.