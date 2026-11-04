"كالترولز" الإماراتية تستعرض تقنيات قياس التدفق والتحكم بالضغط في "أديبك 2026"

أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/ استعرضت شركة "كالترولز - Caltrols" الإماراتية، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، مجموعة من التقنيات والحلول المستخدمة في قطاع النفط والغاز، شملت أجهزة قياس التدفق التوربينية وصمامات أمان الضغط وأنظمة قياس التدفق بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب أدوات قياس ومراقبة العمليات الصناعية.

وقال أمير سهيل، مدير المبيعات والعمليات في الشركة بأبوظبي والسعودية، في تصريح لـ"وام"، إن من بين المنتجات التي عرضتها الشركة جهاز تسجيل المخططات البيانية التابع للعلامة التجارية البريطانية "روتوتيرم -Rototherm"، والذي يجمع بالكامل في دولة الإمارات، وتجرى معايرته محلياً داخل مختبر الشركة قبل توريده إلى العملاء، موضحاً أن الجهاز يستخدم في اختبارات الضغط الهيدروليكي، ويشكل أحد المعدات المستخدمة في هذا المجال لدى شركة "أدنوك"، فضلاً عن تطبيقاته في صناعات النفط والغاز.

وأضاف أن المعروضات تضمنت صمامات أمان الضغط من شركة "ميرسر - Mercer"، بطرازات 8100 و9100 و9500، والتي تعمل على تخفيف الضغط الزائد في الأنظمة التشغيلية، من خلال الفتح تلقائياً عند بلوغ مستوى الضغط المحدد مسبقاً، بما يحول دون تجاوز حدود الضغط المعتمدة.

وأوضح أن هذه الصمامات تصنع بالكامل في الولايات المتحدة، وتتميز بدقة الاستجابة لمستويات الضغط المحددة، وتستخدم في تطبيقات النفط والغاز، بما فيها الموائع الثقيلة والمشغلات والفواصل، مشيراً إلى توريد أعداد كبيرة منها إلى "أدنوك"، واستخدامها في عملياتها التشغيلية.

ونوه إلى أن الشركة عرضت أيضاً أجهزة قياس التدفق التوربينية من "هوفر - Hoffer"، المستخدمة في قياس تدفق السوائل والغازات داخل خطوط الأنابيب، بما يشمل التطبيقات التي تحتوي على مخاليط من السوائل أو الغازات، أو شوائب وملوثات، موضحا أن دقة القياس تصل إلى 0.5%، فيما يمتد ضمان هذه الأجهزة إلى خمس سنوات.

ولفت إلى استخدام هذه الأجهزة لدى شركات عاملة في قطاع النفط والغاز، من بينها "شلمبرجير- Schlumberger" و"أدنوك"، لا سيما في التطبيقات التي تتطلب قياس تدفق الموائع عالية الكثافة، مثل المحاليل الملحية والنفط الثقيل، والتي تستلزم معدات قادرة على التعامل مع ظروف التشغيل الصعبة.