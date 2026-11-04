"مِراس" تستعرض مستقبل حي دبي للتصميم خلال أسبوع التصميم 2026

دبي في 4 نوفمبر /وام/ تستعرض «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ملامح مستقبل الحياة السكنية في حي دبي للتصميم، من خلال عمل تركيبي مستوحى من المخطط الرئيسي للحي، ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع دبي للتصميم 2026، بصفتها شريك العيش الإبداعي للحدث.

وتقدم «مِراس» خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري «مساحة مِراس للعيش الإبداعي»، التي طُورت بالتعاون مع «استوديو دويت»، لتجسد المناطق الخمس التي يتألف منها المخطط الرئيسي للحي، وهي «كريكسايد»، و«ديزاين كوارتر»، و«سوهو»، و«ذا سانكتشواري»، و«ذا مايند سبيس».

ويسلط العمل الضوء على رؤية تطوير مجتمع سكني متكامل يجمع بين المنازل والمساحات العامة والمرافق الثقافية والتجارب الاجتماعية، بما يجعل التصميم والإبداع جزءاً من الحياة اليومية للسكان والزوار.

وتشارك «مِراس» في الحدث بالتعاون مع مجموعة من شركائها في مجالي العمارة والتصميم، من بينهم «سكيدموري أوينغس وميريل»، و«وودز باغوت»، و«U+A»، إلى جانب نخبة من المعماريين والمصممين والمبدعين في دبي.

وتستضيف المساحة برنامجاً من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تتناول دور التصميم في دعم الاقتصاد الإبداعي، وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، إلى جانب استعراض مراحل تطور حي دبي للتصميم وتعزيز مكانته مركزاً للإبداع والابتكار.

وتناقش الفعاليات أهمية التصميم في تعزيز العلاقة بين الإنسان والمكان، وتطوير بيئات سكنية تشجع التواصل والتفاعل المجتمعي، فضلاً عن دور الثقافة والمساحات المشتركة في بناء مجتمعات إبداعية نابضة بالحياة.

وتوفر المساحة تجربة حسية تتيح للزوار التعرف على ملامح المخطط الرئيسي للحي، واستكشاف دور العناصر المعمارية والمرافق الثقافية والاجتماعية في تشكيل مستقبل الحياة السكنية.

وتستضيف منطقة «سوهو» ضمن المساحة عروضاً موسيقية يومية خلال الفترة المسائية، بمشاركة منسقي الموسيقى بن بالاس ودي جي ليوتيك وكاروهات، في إطار برنامج يجمع بين التصميم والثقافة والترفيه.

وتعكس مشاركة «مِراس» في أسبوع دبي للتصميم توجهها نحو تطوير وجهات عمرانية متكاملة تضع التصميم في صميم تجربة الحياة اليومية، وتسهم في توفير بيئات سكنية تجمع بين الابتكار والهوية الثقافية والتفاعل المجتمعي