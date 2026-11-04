"جلفود للتصنيع 2026" يستعرض تقنيات متقدمة لتعزيز كفاءة الإنتاج واستدامة الصناعات الغذائية

دبي في 4 نوفمبر /وام/ استعرض معرض "جلفود للتصنيع 2026"، خلال يومه الثاني في مركز دبي التجاري العالمي، أحدث التقنيات المتطورة في تصنيع الأغذية، شملت تقنيات الليزر لتصنيع العبوات، وحلول التغليف الخالية من الألمنيوم، وأنظمة المعالجة عالية السرعة، والمكونات الغذائية من الجيل الجديد، بهدف تعزيز كفاءة الإنتاج وتحسين استخدام الموارد ودعم استدامة قطاع الصناعات الغذائية.

وتتواصل فعاليات الدورة الثانية عشرة من المعرض حتى 5 نوفمبر الجاري، تحت شعار "تعزيز الأمن الغذائي من خلال الابتكار في التصنيع"، بمشاركة شركات عالمية متخصصة في تقنيات التصنيع والتعبئة والتغليف والمكونات الغذائية.

ويأتي المعرض في إطار الجهود الرامية إلى دعم نمو قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 30 مليار درهم إلى 40 مليار درهم بحلول عام 2028، من خلال مبادرات تشمل مسرّع الابتكار الغذائي، ومبادرة "صُنع في الإمارات"، وبرنامج تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة الاستثمار في قطاع الأغذية.

واستعرضت شركة "سايدل" خلال مشاركتها في المعرض، تقنية "EvoBLOW Laser"، التي وصفتها بأنها أول نظام تسخين بالليزر مطوّر للاستخدام الصناعي في نفخ زجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات "PET"، بهدف تحسين تجانس العبوات، وتقليل وقت بدء التشغيل، وتعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها، وإنتاج زجاجات أخف وزناً وأكثر متانة.

وأكد دان أوليفييه، نائب رئيس مبيعات المعدات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة "سايدل"، أن الشركات المصنعة في المنطقة تتجه إلى تقليل استهلاك المواد وزيادة الاعتماد على المواد المعاد تدويرها، مشيراً إلى أن التقنية الجديدة توفر تحكماً أكبر في عمليات التسخين، بما يسهم في تحسين جودة العبوات وتسريع تشغيل خطوط الإنتاج.

ويتيح المعرض للمصنعين والمستثمرين التواصل مع موردي التقنيات والمكونات الغذائية، ومن بينهم شركات "كرونيس" و"SIG" و"GEA" و"طومسون ميت ماشينري" و"هيت آند كنترول" ومجموعة "إفكو" وسيمرايز"، واستكشاف حلول المعالجة والتعبئة عالية الطاقة الإنتاجية، وأنظمة التبريد الموفرة للطاقة، وتقنيات التغليف المتقدمة.

وقال يوهان سيكويرا، أخصائي المشتريات الدولية في شركة "أسبايرا جلوبال"، إن المعرض يوفر فرصاً للتواصل مع الموردين واستكشاف التقنيات الحديثة وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الرأسمالية، إلى جانب التعرف على حلول تسهم في خفض التكاليف وتوسيع القدرات الإنتاجية.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني تكريم الفائزين بجوائز التميز الصناعي لعام 2026 ضمن 11 فئة، شملت الابتكار في الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي، وسلامة الأغذية، والتغليف، والمعالجة، ومصنع المستقبل، والمكونات الغذائية، والطاقة المتجددة، والتصنيع المستدام.

وفازت شركة "Givaudan Suisse SA" بجائزة الابتكار في الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي، وشركة "GEA Middle East FZE" بجائزة أفضل ابتكار في سلامة الأغذية، وشركة "ULMA Packaging Middle East LLC" بجائزة أفضل ابتكار في التغليف، فيما حصلت شركتا "Aasted ApS & Tanis" على جائزة أفضل ابتكار في المعالجة.

كما فازت شركة "PROMAR PPH" بجائزة مصنع المستقبل، وشركة "Protean Ingredients DMCC" بجائزة المكوّن الوظيفي للعام، وشركة "Fanar Al Khaleej Trading" بجائزة الابتكار في التجارب الحسية المتعددة، وشركة "Chr Hansen Middle East & Africa" بجائزة المكوّن غير الوظيفي للعام.

وحصلت شركة "Hot Pack Packaging Industries" على جائزة الطاقة المتجددة، وشركة "Tetra Pak Export" على جائزة مبادرة التصنيع المستدام والحياد الصفري، فيما نالت شركة "SIG Combibloc" جائزة الصناعة الإماراتية.

وأكد شيراج مهروترا، مدير الاستدامة وشريك أعمال العملاء في شركة "تتراباك"، أن الاستدامة تتطلب تحويل الأهداف إلى إجراءات قابلة للقياس، تشمل خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى أهمية تطوير منظومة غذائية أكثر استدامة ومرونة.

وفي سياق متصل، ناقشت "قمة فودتك"، المصاحبة للمعرض، عدداً من القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي والاستثمار والتصنيع الذكي وتغير تفضيلات المستهلكين ونمو العلامات التجارية الخاصة وابتكار المكونات وموثوقية سلاسل التوريد، بمشاركة مسؤولين من شركات ومؤسسات عالمية وإقليمية.

وتناولت جلسة بعنوان "الشراكة في الممارسة: تحويل اللوائح الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ابتكار غذائي"، قدمتها الدكتورة نوف العلي، مديرة إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دور الأطر التنظيمية في دعم الابتكار الغذائي، فيما بحثت جلسات أخرى تكاليف الإنتاج وعلم النكهات وأهمية الشراكات الإستراتيجية في تطوير القطاع.

وأكد أليكس دي زيليكور، المدير العام لـ"طلبات مارت"، أن الأمن الغذائي والسيادة الغذائية يمثلان أولويتين لدولة الإمارات ومنطقة الخليج، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين قطاعات الزراعة والإنتاج والتجارة والاستهلاك، ودور المعرض في دعم الابتكار والشركات الناشئة وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

وعلى صعيد المعارض المتزامنة، شهد معرض "جلف هوست" إطلاق شركة "بروينغ غادجيتس" منتج "تشامبيونز كوفي"، وهو حل متكامل للقهوة مخصص لقطاعات الفنادق والمكاتب والمطاعم والمقاهي، يشمل منتجات القهوة والمعدات وتدريب الموظفين والدعم الفني.

واستعرض معرض "الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة" منتجات مبتكرة، من بينها منتجات الشوكولاتة المحشوة من شركة "كريسبو" الإيطالية، ورقائق الحبوب المصنعة من بقايا الحبوب التي تقدمها شركة "سمارت فودي" اللاتفية، وتحتوي على أكثر من 12 غراماً من البروتين النباتي في الحصة الواحدة.

وفي معرض "العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط"، وقّعت شركة "نويتري فود إندستريز"» اتفاقية توزيع مع شركة "إم إتش إنتربرايزز"»، لتوفير حليب "سفن سيدز" النباتي لقطاعي التجزئة والضيافة في دولة الإمارات.

وتجمع المعارض الأربعة، التي تختتم فعالياتها غداً، قطاعات تصنيع الأغذية والمكونات والتغليف والضيافة والحلويات والعلامات التجارية الخاصة، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتطوير سلاسل الإمداد واستكشاف فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية.