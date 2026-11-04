شركتان تركيتان تعززان توجههما للتوسع في السوق الإماراتية عبر "أديبك 2026"

أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/ تشارك شركتا "جيرسان للكهرباء والتجارة والصناعة - Gersan Elektrik" و"إس إم إس تورك - SMS TORK" التركيتان في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، في مسعى لتوسيع أعمالهما في السوق الإماراتية وترسيخ حضورهما في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تستعرضان حلولاً ومنتجات متخصصة في الأنظمة الكهربائية والتحكم الصناعي، وتبحثان فرص توسيع الشراكات التجارية وشبكات التوزيع في الدولة.

وقالت جولفيم أوكتاي، الرئيس التنفيذي لشركة "جيرسان للكهرباء والتجارة والصناعة"، في تصريح لـ"وام"، إن دولة الإمارات تمثل سوقاً إستراتيجية لأعمال الشركة في المنطقة، في ضوء حضور منتجاتها ضمن مشاريع تابعة لشركتي "فيفا" و"أدنوك"، وامتداد أعمالها إلى عدد من أسواق الشرق الأوسط، موضحة أن الشركة عززت حضورها الإقليمي بافتتاح مكتب للمبيعات والتسويق في إمارة الشارقة عام 2005، يضم حالياً 22 موظفاً، ويتولى إدارة عملياتها في الدولة والأسواق المجاورة.

وأضافت أن الشركة تشارك في معرض "أديبك" منذ 15 عاماً، مستفيدة من مكانته منصة للتواصل مع الجهات العاملة في قطاعات النفط والغاز والطاقة، وعرض منتجاتها أمام العملاء والشركاء المحتملين.

وأشارت أوكتاي، إلى أن الشركة تقدم خمسة حلول رئيسية تشمل أنظمة إدارة الكابلات، ومسارات التوزيع الكهربائي "الباصبار - Busbar Trunking"، وأنظمة التأريض والحماية من الصواعق، وإضاءة "ليد - LED" وشواحن السيارات الكهربائية، موضحة أن أنظمة إدارة الكابلات، بما تضمه من حوامل وسلالم وهياكل دعم، تستخدم في مشاريع النفط والغاز، فيما تخدم أنظمة "الباصبار" احتياجات التوزيع الكهربائي في الفنادق ومراكز التسوق والمباني والمنشآت، لافتة إلى أن عدد الشركات المصنعة لها عالمياً لا يتجاوز نحو 15 شركة.

وأضافت أن حلول التأريض والحماية من الصواعق تدخل في مشاريع الإنشاءات والنفط والغاز، فيما تشمل منتجات الشركة شواحن السيارات الكهربائية التي كانت من أوائل المنتجات التي بدأت تصنيعها في السوق التركية، إلى جانب مصابيح "ليد" المخصصة للمشاريع الإنشائية.

من جانبه، قال يالتشين آراز، المدير الإقليمي للمبيعات في شركة "إس إم إس تورك"، والمسؤول عن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا لـ"وام"، إن الشركة تعمل على توسيع شبكة توزيع منتجاتها في دولة الإمارات، من خلال استقطاب موزع حصري لاستكمال الاعتمادات والموافقات اللازمة تمهيداً لإبرام اتفاقية تعاون، بما يعزز انتشار منتجاتها في السوق المحلية، إلى جانب التعاون المباشر مع الوكلاء والعملاء والمستخدمين النهائيين.

وأوضح أن الشركة، المتخصصة في تصنيع الصمامات والمشغلات الميكانيكية، تعرض خلال مشاركتها السنوية في "أديبك" مجموعة من حلول أتمتة الصمامات، تشمل المشغلات الهوائية والكهربائية والهيدروليكية، ومن بينها المشغلات الكهربائية ذات الدوران الجزئي ومتعددة الدوران.

وأشار إلى أن المشغلات الهوائية تعتمد على تقنيتي الترس والجريدة المسننة والعتلة الإسكتلندية، فيما تشمل منتجاتها مشغلات هيدروليكية للتطبيقات الشاقة "Heavy-duty Hydraulic Actuators"، تستخدم في تشغيل الصمامات والتحكم بها في المنشآت الصناعية.

وأضاف أن المجموعة تتضمن مشغلات "TORK TMEA" الكهربائية متعددة الدوران "Multiturn Actuators"، الحائزة على جوائز تصميم عالمية، والمخصصة للتحكم الدقيق في الصمامات الصناعية الكبيرة، إلى جانب مشغل كهربائي جديد بقوة 40 نيوتن متر "40 Nm Electric Actuator"، صمم لتطبيقات أتمتة الصمامات في المساحات المحدودة وخطوط المعالجة التي تتطلب عزم دوران متوسطاً.

وأوضح أن هذه المشغلات تتكامل مع تقنيات حماية متقدمة، تشمل معيار (IP68) الذي يتيح التشغيل تحت الماء، واعتمادات (ATEX) المخصصة للاستخدام في البيئات القابلة للانفجار، مشيراً إلى حصول المشغلات الهوائية على شهادة مستوى السلامة الوظيفية (SIL 3)، بما يعزز موثوقيتها في التطبيقات عالية الخطورة، لا سيما في قطاعي النفط والغاز، فضلاً عن توجه الشركة نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة اختيار المنتجات الكهربائية الرقمية وتكاملها.