"كالدر" البريطانية: الإمارات سوق إستراتيجية للتوسع في قطاع المعدات والحلول الصناعية

أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/ أكد ستيف شارب، مدير شركة "كالدر - Calder Ltd" البريطانية، المكانة الإستراتيجية لدولة الإمارات ضمن خطط الشركة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى ما تتمتع به الدولة من مقومات اقتصادية وبنية تحتية متقدمة وبيئة أعمال داعمة، فضلاً عن الفرص التي يوفرها قطاع النفط والغاز والطاقة للشركات المتخصصة في المعدات والحلول الصناعية.

وأوضح شارب، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، أن أبوظبي تمثل وجهة مهمة لدراسة فرص توسيع أعمال الشركة وتعزيز حضورها في السوق الإماراتية، في ضوء تنوع الأنشطة التشغيلية في قطاع الطاقة وتنامي احتياجاته إلى الحلول والمعدات الفنية المتخصصة.

وأشار إلى أن الشركة تبحث فرص دخول سوق أبوظبي من خلال استكمال متطلبات التسجيل والتأهيل لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، إلى جانب دراسة آليات التعاون مع الشركات المحلية، بما يتيح لها المشاركة في المشاريع وتلبية احتياجات القطاع.

ولفت إلى أن تعزيز حضور الشركة في السوق الإماراتية يتطلب استيفاء إجراءات التسجيل والاعتماد لدى "أدنوك"، والالتزام بمعايير برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV)، الذي يدعم مساهمة الشركات في الاقتصاد المحلي، موضحاً أن الشركة تدرس عدداً من الخيارات لتأسيس حضور لها في أبوظبي، تشمل افتتاح فرع محلي، أو الدخول في شراكة إستراتيجية، أو تعيين وكيل تجاري محلي يمتلك الخبرة والعلاقات في قطاع الطاقة.

وأضاف أن الشركة تنظر إلى متطلبات القيمة الوطنية المضافة باعتبارها أحد المحاور المهمة لتطوير أعمالها في الدولة، من خلال بناء حضور محلي والحصول على الشهادة من أحد المدققين المعتمدين، بما يعزز فرص إدراجها ضمن المناقصات والمشاريع ذات الصلة.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي "كيزاد" تمثل خياراً مطروحاً لدراسة إقامة نشاط صناعي أو تجميعي، أو إنشاء ورش ومراكز للصيانة، بما يدعم العمليات التشغيلية للشركة في الدولة، ويعزز مساهمتها في منظومة الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة.

وتضم محفظة "كالدر" مجموعة من الحلول والمعدات المتخصصة، تشمل "مضخات التدفق متعدد الأطوار -Multi-phase Pumps"، و"حزم الحقن الكيميائي - Chemical Injection Packages"، و"معدات صيانة الآبار - Well Intervention Equipment"، إلى جانب حلول "نفث المياه عالي الضغط - Water Blasting" المستخدمة في تنظيف المصافي، والتي تستهدف تلبية المتطلبات التشغيلية والفنية لعمليات النفط والغاز البرية والبحرية وقطاع التكرير.