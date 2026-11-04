"عروض الشارقة" تطلق "ربما هنا" في بيت السركال بعد غد

الشارقة في 4 نوفمبر / وام / تقدّم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن الموسم الخامس من «عروض الشارقة» برنامج «ربما هنا» في بيت السركال بالحي التاريخي في الشارقة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بمشاركة مجموعة من الفنانين الناشئين والمتمرسين عبر 9 تكليفات فنية جديدة أُعدّت خصيصاً لهذا الموقع التراثي الذي يعود إلى القرن التاسع عشر.

ويستكشف البرنامج آفاق الخيال المعاصر من خلال تجارب أدائية متنوعة تتراوح بين المشاهد المسرحية القصيرة والتأملات في الذاكرة والفقد وصولاً إلى لقاءات تتداخل فيها حدود الواقع والخيال.

وعلى مدى ثلاثة أيام يتيح البرنامج للجمهور متابعة عروض تتسم بتنوّع أساليبها الفنية بمشاركة الفنانين كاميليون وإيبانا غارين ولويس غوينيل وحاتم ميلادي وخولة الهادف وهند البلعوطي وجميري وكندة الأطرش ومحمد مشارقة وصفا بلوچي وسلمى وسفيان ويسي.