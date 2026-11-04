انطلاقة قوية لسباقات التلواح التمهيدية في نادي أبوظبي للصقارين

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/انطلقت اليوم بميدان الفلاح في أبوظبي سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 300 متر، في مرحلتها الأولى، ضمن بطولة اتحاد الإمارات للصقور، ونظمها نادي أبوظبي للصقارين، في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد والنادي.

وأسفرت منافسات الشوط الأول فئة العامة مفتوح ( جير بيور- فرخ) ، عن فوز فريق" RBJ" بالمركزين الأول والثاني، وحصد الصقر" بي 40"، لحميد سالم محمد الشامسي المركز الثالث.

وتصدر فريق" RBJ" الشوط الثاني لفئة العامة مفتوح – (جير شاهين - فرخ)، بفوز الصقر" ختال" بالشوط الأول، والصقر"السوري" بالمركز الثاني، والصقر "حكتور" بالشوط الثالث.

وتستمر سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 300 متر لمدة 4 أيام خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري، وستقام الجولة الثانية لمسافة 400 متر في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، مع إضافة شوطين لفئتي "حر" و"شاهين" (إنتاج مزارع) ضمن فئة العامة.