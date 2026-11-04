مجلس الشارقة الرياضي يشارك في سوق السفر بلندن

لندن في 4 نوفمبر / وام / يشارك مجلس الشارقة الرياضي بوفد في معرض سوق السفر العالمي في لندن الذي يستمر حتى 5 نوفمبر الجاري في مركز إكسل العالمي ضمن منصة «نورتم الشارقة» التي تنظمها هيئة الشارقة للإنماء التجاري والسياحي ممثلا في نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ونادي الشارقة للسيارات القديمة ممثلين للقطاع الرياضي.

يترأس الوفد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس المجلس ويضم الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان نائب رئيس المجلس وحمد البيماني وعبد الرحمن بن درويش .

تأتي مشاركة المجلس بهدف تعزيز التعاون والشراكات الخارجية والتعريف بدور الفعاليات الرياضية والمجتمعية في الترويج السياحي لإمارة الشارقة وإبراز مقوماتها الثقافية والسياحية إلى جانب استكشاف فرص التعاون في مجالات التسويق الرياضي و الرعايات.