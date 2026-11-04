"أكواكيم" تعزز حضورها في الإمارات عبر توسيع حلولها الكيميائية بقطاع الطاقة

أبوظبي في 4 نوفمبر / وام / أكدت شركة «أكواكيم» المتخصصة في تصنيع وتوزيع المواد الكيميائية، التزامها بتعزيز حضورها الصناعي في دولة الإمارات وتوسيع نطاق حلولها الكيميائية المتخصصة لقطاعات النفط والغاز والطاقة، انطلاقاً من منشآتها التصنيعية في الدولة والمنطقة.

وقالت شوفِيتا أناند كومار، المديرة التنفيذية لـ «أكواكيم»، في تصريحات على هامش معرض ومؤتمر أديبك إن الشركة تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لها، وتدير 10 وحدات تصنيع في المنطقة، منها أربع وحدات في الدولة، بواقع وحدتين في أبوظبي ووحدتين في دبي.

وأضافت أن الشركة تقدم حلولاً كيميائية متخصصة لمختلف مراحل قطاع النفط والغاز، تشمل الاستكشاف والإنتاج، والنقل والتخزين، والتكرير، إلى جانب تلبية احتياجات الصناعات البتروكيماوية وصناعة الأسمدة.

وأعربت عن اعتزاز الشركة بمشاركتها في الفعالية بصفتها راعياً ذهبياً، مؤكدة أهمية هذه المشاركة في تعزيز علاقاتها مع قادة القطاع وترسيخ الشراكات طويلة الأمد، بما يدعم خططها للنمو والتوسع في المنطقة.

وأوضحت أن «أكواكيم» تصنع العديد من منتجاتها محلياً في المنطقة، وتصدرها إلى أسواق أخرى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأفريقيا، بما يعزز حضورها الإقليمي ويدعم توسع أعمالها في الأسواق المستهدفة.

وأعربت عن تطلع الشركة إلى مواصلة النمو في المنطقة، والاستفادة من فرص التعاون مع شركائها وقادة القطاع لتعزيز قدراتها التصنيعية وتطوير حلولها المتخصصة.