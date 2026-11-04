غرفة الشارقة و"المصرف" يعززان تعاونهما في قطاع الأعمال

الشارقة في 4 نوفمبر /وام/ وقّعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع المصرف، لتعزيز التعاون المؤسسي واستكشاف الفرص التي من شأنها دعم تطور بيئة الأعمال والمشهد الاقتصادي في دولة الإمارات.

وجرت مراسم التوقيع بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، المدير العام، فيما مثّل المصرف كل من فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي، وأحمد يوسف، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال.

وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين المؤسستين يجمع بين الخبرات المصرفية والحلول المالية التي يقدمها المصرف والدور الراسخ الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.

وتسعى المؤسستان، من خلال هذا التعاون، إلى استكشاف فرص تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وتسهيل تبادل المعرفة وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر ترابطاً وديناميكية.

وتعكس المذكرة التزاماً مشتركاً ببناء شراكات فاعلة تدعم تنمية المشاريع وتشجع الابتكار، وتسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع المصرف، تأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على توسيع شبكة شراكاتها الإستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية بما يعزز تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية ويدعم توفير مقومات النمو والتوسع أمام الشركات العاملة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والتعرف إلى احتياجاته واستكشاف مجالات تعاون تسهم في تطوير بيئة أعمال أكثر تكاملاً ومرونة.

وأضاف أن الغرفة تحرص من خلال هذه المذكرة على تحقيق قيمة مضافة للقطاع الخاص عبر توسيع نطاق استفادة الشركات من الحلول والخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها المصرف بما يعزز قدراتها على تطوير أعمالها وتمويل خططها التنموية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية معربا عن تطلعه إلى أن تنعكس هذه الشراكة إيجاباً على مجتمع الأعمال وأن تسهم في دعم نمو الشركات وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة ومكانتها وجهةً جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال.

من جانبه قال فؤاد محمد، إن الشراكات القوية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في أنحاء دولة الإمارات وإن تعاون المصرف مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة يعكس التزامه ببناء علاقات مثمرة مع المؤسسات التي تؤدي دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأضاف: "من خلال الجمع بين خبراتنا المالية وشبكة العلاقات الواسعة التي تتمتع بها الغرفة في مجتمع الأعمال إلى جانب معرفتها العميقة بالأسواق نتطلع إلى استكشاف الفرص التي تدعم الاحتياجات المتطورة للشركات وتشجع النمو المستدام وتسهم في تعزيز منظومة اقتصادية مزدهرة".