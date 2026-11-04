1864 أسرة استفادت من برامج المساعدات السكنية للشارقة الخيرية خلال 9 أشهر

الشارقة في 4 نوفمبر/ وام / أعلنت "جمعية الشارقة الخيرية" أن أعداد المستفيدين من مساعداتها السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت نحو 1864 أسرة بتكلفة 17 مليون درهم ضمن مساعيها نحو تقديم دعم إنساني بما يضمن ترابط الأسرة.

وقال محمد سُليم المنعي مدير إدارة المساعدات الداخلية بالجمعية إن المساعدات السكنية تمثل واحدا من أكثر أنواع الدعم أهمية لأنها تتعلق بأمن الأسرة واستقرارها لافتا إلى أن فريق إدارة المساعدات ينفذ زيارات ميدانية ويدرس كل حالة بدقة لضمان وصول الدعم للأسر الأكثر إلحاحا.