"فولانت برودكتس" الكندية : الإمارات سوق استراتيجية لحلول الحفر الذكية

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ أكد دان شوت، الرئيس التنفيذي لشركة "فولانت برودكتس" (Volant Products) الكندية أهمية دولة الإمارات بوصفها سوقاً استراتيجية لتعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى ما توفره الدولة من فرص للشركات المتخصصة في التكنولوجيا الصناعية والحلول الرقمية، في ظل التطور المتواصل لقطاع الطاقة وتنامي توجهاته نحو توظيف التقنيات المتقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز السلامة وتطوير عمليات الحفر.

وقال شوت، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، إن دولة الإمارات تمثل مركزاً مهماً للتعاون التقني وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية صناعية وتكنولوجية متقدمة وبيئة داعمة للابتكار، لافتاً إلى تطلع الشركة إلى توسيع مجالات تعاونها في السوق الإماراتية واستكشاف فرص جديدة لتطبيق حلولها الهندسية والرقمية في عمليات الحفر، بما يواكب متطلبات القطاع ويدعم تطوير أدائه التشغيلي.

وأشار إلى أن التعاون مع الشركات العاملة في قطاع الطاقة الإماراتي يتيح فرصاً لتبادل الخبرات وتوظيف التقنيات المتخصصة في أتمتة عمليات الحفر والتحليل الهندسي ومراقبة المعدات، بما يسهم في تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة العمليات وتعزيز مستويات السلامة المهنية، في ظل الاهتمام المتزايد برقمنة الأنشطة التشغيلية وتحسين إدارة المعدات والأصول.

وأوضح أن الشركة استعرضت خلال مشاركتها في "أديبك 2026" منصتها البرمجية الجديدة "فولانت ريد" ( Volant Red)، التي تعتمد على التحليل الهندسي المستمر ومتابعة الأحمال والاحتكاك أثناء عمليات إنزال أنابيب التغليف "Casing Installation"، من خلال إجراء حسابات متواصلة للمتغيرات التشغيلية، بما يتيح للمهندسين تقييم ظروف العمل والتنبؤ بالتحديات المحتملة، والاستناد إلى بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرارات الفنية خلال مراحل تنفيذ العمليات.

وأضاف أن المنصة تتيح مراقبة الإجهادات الواقعة على وصلات الأنابيب "Connections"، وتحليل الأحمال المرتبطة بعمليات إنزالها، بما يسهم في حماية المعدات والأصول والحد من مخاطر تلفها، وتحسين إدارة العمليات، لا سيما في الآبار ذات المسارات المعقدة والعمليات التي تتطلب مستويات عالية من الدقة الهندسية.

ولفت إلى أن حلول الشركة تشمل تقنيات لأتمتة عمليات التعامل مع الأنابيب وإنزالها، بما يقلل الحاجة إلى التدخل البشري في مناطق العمل عالية الخطورة، ويدعم تطبيق معايير السلامة المهنية في منصات الحفر، فضلاً عن تحسين كفاءة العمليات التشغيلية والاستفادة المثلى من المعدات والموارد المتاحة.

من جانبه، أكد كام تشوي، نائب رئيس شركة "بي دي تي - PDT - Pulse Directional Technologies" الكندية، اهتمام الشركة بتعزيز حضورها في دولة الإمارات واستكشاف فرص التعاون مع الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، من خلال طرح تقنيات متقدمة للقياس والتوجيه أثناء عمليات الحفر، بما يدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين دقتها.

وقال في تصريح لـ"وام"، إن دولة الإمارات تمثل سوقاً مهمة لطرح التقنيات الجديدة وتوسيع نطاق التعاون في قطاع الطاقة، مشيراً إلى تطلع الشركة إلى بناء علاقات مهنية مع الشركات العاملة في الدولة واستكشاف فرص تطبيق حلولها التقنية في عمليات الحفر، بما يواكب احتياجات القطاع وتطوراته.

وأوضح أن الشركة، تستعرض خلال مشاركتها في "أديبك 2026" مجموعة من التقنيات الجديدة، من بينها أداة القياس الكهرومغناطيسي (EM Tool)، التي تعتمد على الموجات الكهرومغناطيسية لنقل البيانات التشغيلية بصورة فورية إلى سطح الأرض عبر الطبقات الجيولوجية، بما يتيح متابعة المعلومات أثناء تنفيذ عمليات الحفر.

وأضاف أن الشركة تقدم أداة قياس المقاومية الكهربائية "Resistivity Tool"، التي تتميز بتصميم معياري يتيح استخدام أطواق تثبيت متعددة مع الأداة نفسها، موضحاً أن هذه التقنيات تدعم عمليات الحفر الموجه، من خلال توفير بيانات مباشرة تساعد فرق العمل على تحديد مسار البئر والتعرف إلى الخصائص الجيولوجية للطبقات، وإيصال المعلومات إلى مهندس توجيه الحفر لاتخاذ القرارات الفنية بدقة أثناء التشغيل.

ولفت إلى أن الشركة طورت أيضاً تقنية القياس عند رأس الحفر مباشرة "At-bit Technology"، التي تتيح تركيب وصلة فرعية عند رأس الحفر، ونقل البيانات عبر نبضات كهرومغناطيسية قصيرة المدى إلى نظام نبضات الطين، ومنه إلى نظام نقل الإشارات الرئيسي، بما يوفر قراءات فورية لزاوية الميل وأشعة غاما عند موقع رأس الحفر نفسه.

وأوضح أن هذه التقنية تتيح الحصول على بيانات القياس عند نقطة الحفر مباشرة، بدلاً من تأخر القراءات بنحو 50 قدماً، كما يحدث في الأنظمة التي تكون فيها أدوات القياس خلف رأس الحفر، الأمر الذي يوفر معلومات آنية عن ظروف الحفر الفعلية ويدعم دقة توجيه الآبار.

وقال تشوي، إن مشاركة الشركة في "أديبك 2026" فرصة لتعزيز حضورها في السوق الإماراتية والتعريف بتقنياتها أمام الشركات العاملة في قطاع الطاقة، لافتاً إلى الاهتمام الذي حظيت به حلولها خلال المعرض، وتطلعها إلى توسيع شبكة علاقاتها واستكشاف فرص جديدة للتعاون والعمل المشترك مع الشركات والجهات المعنية في الدولة.