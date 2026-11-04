شرطة عجمان تحصد"جائزة القادة المؤثرين تحت سن الأربعين"

عجمان في 4 نوفمبر /وام/ حققت القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازاً دولياً جديداً، بفوز الرائد شيماء خالد المازمي بجائزة القادة المؤثرين تحت سن الأربعين، ضمن جوائز الرابطة الدولية لقادة الشرطة (IACP)، وذلك خلال المؤتمر السنوي للرابطة الذي أُقيم في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، على هامش مؤتمرها السنوي.

جاء هذا التتويج العالمي تقديراً لمسيرتها المهنية الحافلة بالإنجازات النوعية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا الأمنية والابتكار المؤسسي.

فقد أسهمت ( المازمي ) في تطوير منظومة الخدمات الشرطية الذكية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمليات الشرطية، وتبسيط الإجراءات، ورفع جودة الخدمات، بما يدعم كفاءة إنفاذ القانون ويعزز أمن المجتمع.

وبرزت إسهاماتها القيادية في مجال إدارة الموارد البشرية، من خلال قيادة مشاريع التحول الرقمي لخدمات الموظفين، وتطوير منظومة رأس المال البشري، وإطلاق مبادرات مبتكرة لتعزيز جودة الحياة الوظيفية والسعادة المؤسسية، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستويات الرضا والإنتاجية، إلى جانب جهودها في ترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير الكفاءات وتعزيز التميز المؤسسي.

يجسد هذا الفوز المكانة العالمية التي وصلت إليها الكفاءات الشرطية في شرطة عجمان، ويعكس نجاح القيادة في تمكين المرأة والقيادات الشابة، واستثمار طاقاتها وقدراتها في صناعة التميز والريادة، بما يعزز حضور شرطة عجمان في المحافل الدولية، ويرسخ مكانتها نموذجاً رائداً في تطوير العمل الشرطي واستشراف المستقبل.