تحت رعاية حمدان بن زايد.. هزاع بن حمدان بن زايد يكرِّم الفائزين بسباق مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً

منطقة الظفرة في 4 نوفمبر/وام/ تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، توّج الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان الفائزين في الدورة التاسعة من سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً للمسافات الطويلة.

جرى التتويج بحضور الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

أقيم السباق في اليوم ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان سباق دلما التاريخي، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وفرضت محامل معالي علي بن حماد الشامسي سيطرتها الكاملة على منصة التتويج، بعدما احتكرت المراكز الثلاثة الأولى في السباق، في إنجاز لافت يعكس تفوق محامله في المنافسات، حيث توّج المحمل «ماجان» رقم 99 بالمركز الأول، بقيادة النوخذة مروان المرزوقي، فيما حلّ المحمل «ماجان 1» رقم 63 في المركز الثاني، بقيادة النوخذة عيسى سلطان جمعة المرزوقي، وجاء المحمل «ماجان 2» رقم 279 في المركز الثالث، بقيادة النوخذة أحمد سالم أحمد الحمادي، لتحقق المحامل ثلاثية مميزة في ختام السباق.

وشهد السباق، الذي يُعد الأقوى والأطول والأعلى من حيث قيمة الجوائز، مشاركة 120 محملاً من مختلف إمارات الدولة، على متنها أكثر من 2400 بحّار، قدموا ملحمة بحرية وتراثية استحضرت أمجاد الأجداد والآباء، وربطت الماضي بالحاضر الزاهر.

وانطلقت المحامل من جزيرة دلما، مروراً بثماني جزر، باتجاه محطة الختام على شاطئ المغيرة في منطقة الظفرة، قاطعة مسافة 68 ميلاً بحرياً، بما يعادل نحو 125 كيلومتراً، وسط تنافس قوي للوصول إلى خط النهاية.

وعلى وقع أهازيج أهل البحر، رفعت المحامل أشرعتها أمام جزيرة دلما، وانطلقت مستفيدة من سرعة الرياح، فيما تبادلت محامل المقدمة المراكز خلال مراحل السباق، قبل أن يحتدم التنافس في الأميال الأخيرة أمام جماهير المهرجان، التي تفاعلت مع مجرياته واحتفلت بوصول المحامل إلى خط النهاية، وإعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، تلتها بقية المحامل تباعاً.

وبلغت قيمة الجوائز المخصصة للسباق نحو 30 مليون درهم، وحصل الفائز بالمركز الأول على مليون و500 ألف درهم، ونال صاحب المركز الثاني مليوناً و200 ألف درهم، فيما حصل صاحب المركز الثالث على مليون درهم، ووزعت بقية الجوائز على المشاركين حتى المركز الـ120.

وتتواصل فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي حتى 15 نوفمبر 2026، وتتضمن أنشطة رياضية وتراثية وترفيهية، إلى جانب مسابقات متنوعة.