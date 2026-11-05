جامعة الفجيرة تستضيف فعاليات هاكاثون الإمارات 2026

الفجيرة في 5 نوفمبر/ وام/ انطلقت أمس في جامعة الفجيرة، فعاليات النسخة التاسعة من هاكاثون الإمارات، التي تنظمها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تحت شعار «يصنع الأثر.. يتجاوز الفكرة» والذي يستمر حتى 6 نوفمبر الجاري بهدف تمكين الشباب من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى حلول عملية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية وتعزيز التحول الرقمي.

واستُهل حفل الافتتاح بكلمة ألقاها سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة تلتها كلمة لسعادة الدكتور أحمد المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، فيما ألقت الأستاذة أمل إسماعيل، رئيس هاكاثون الإمارات، كلمة بهذه المناسبة.

واستعرض المهندس طارق صلاح، الخبير بهاكاثون الإمارات في كلمة له أهداف المبادرة وأبرز الأنشطة المقررة، مشجعًا المشاركين على الاستفادة من فرص التدريب والإرشاد والتعاون مع الخبراء والجهات المشاركة، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

وتتضمن فعاليات الهاكاثون ورش عمل وجلسات إرشادية وأنشطة لتطوير الأفكار والمشروعات، وصولًا إلى عرض الحلول أمام لجان التحكيم، بما يتيح للمشاركين تنمية مهاراتهم في الابتكار والعمل الجماعي وحل المشكلات.

وتأتي استضافة جامعة الفجيرة لهذا الحدث الوطني تأكيدًا لدورها في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع، بما يسهم في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم للمشاركة في بناء المستقبل الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.