مطارات دبي تحتضن فعاليات "تحدي دبي للياقة" بمشاركة الموظفين والمسافرين والعائلات

دبي في 5 نوفمبر / وام/ تنقل مطارات دبي أجواء الحماس والحركة التي تميز "تحدي دبي للياقة" إلى مطار دبي الدولي عبر برنامج متكامل يمتد على مدار شهر كامل يشجع الموظفين وعائلاتهم والمسافرين على تبنّي أسلوب حياة صحي وجعل الحركة والنشاط جزءاً من حياتهم اليومية.

وفي إطار دعم رؤية دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً يجمع البرنامج بين فعاليات مخصصة لموظفي مطارات دبي وعائلاتهم وأنشطة مجانية للمسافرين ما يتيح للجميع المشاركة في هذه المبادرة المجتمعية الملهمة والاستمتاع بتجارب تعزز الصحة والرفاهية خلال رحلتهم أو يومهم.

كما يتيح البرنامج للمسافرين عبر مطار دبي الدولي يومي 7 و8 نوفمبر المشاركة في جلسات مجانية لليوغا وتمارين التنفس واللياقة البدنية تقدمها "بي ريلاكس" في منطقة اللياقة /Fitness Village/ بالكونكورس D في المبنى 1. وتقام الجلسات من السادسة مساءً حتى التاسعة مساءً لتمنح المسافرين فرصة لأخذ استراحة واستعادة نشاطهم خلال رحلتهم.

وقال مشاري البناي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مطارات دبي إن تحدي دبي للياقة يجسد روح دبي النابضة بالحيوية والطموح ومن خلال استضافة فعالياته في بيئة المطار نتيح لموظفينا وعائلاتهم ومسافرينا فرصة المشاركة في مبادرة توحد المدينة حول هدف مشترك يتمثل في تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة. كما تعكس هذه المبادرة ثقافة العمل التي نحرص على ترسيخها في مطارات دبي حيث تشكل العناية بالصحة والتواصل والمشاركة ركائز أساسية لتجربة أكثر إيجابية وإثراءً للجميع."

وتنظم مطارات دبي على مدار شهر نوفمبر الجاري برنامجاً متنوعاً لموظفيها وتتيح لعائلاتهم المشاركة في أنشطة مختارة احتفاءً بـ"عام الأسرة" في دولة الإمارات. إذ يشمل البرنامج ركوب الدراجات والبادل وكرة السلة والريشة الطائرة والكريكيت والكرة الطائرة إلى جانب تجارب مثل اليوغا عند شروق الشمس والمشي السريع على إيقاع الموسيقى عبر سماعات الرأس بما يتيح للمشاركين اكتشاف أنشطة جديدة وتعزيز تواصلهم مع زملائهم وعائلاتهم والاستمتاع بتجارب تجمع بين النشاط والحيوية وروح المجتمع بعيداً عن وتيرة العمل اليومية.