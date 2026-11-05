«الفارس الشهم 3».. ثلاث سنوات من العطاء

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ تُحيي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الذكرى الثالثة لانطلاق عملية «الفارس الشهم 3»، التي دُشّنت في 5 نوفمبر 2023 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والطبي والغذائي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وخلال ثلاث سنوات، تحولت العملية إلى منظومة إنسانية متكاملة تجمع بين المساعدات الغذائية والطبية والمائية والإيوائية، وتشمل الرعاية الصحية والتعليم ودعم النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مبادرات مجتمعية وبرامج للدعم النفسي والاجتماعي.

وتجاوزت المساعدات الإماراتية المقدمة عبر العملية 136 ألف طن، بقيمة تتجاوز 4.16 مليار دولار، لتشكل نحو 46% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إلى قطاع غزة.

وشملت منظومة النقل والإغاثة 792 طائرة و26 سفينة و14,711 شاحنة، إلى جانب تنفيذ 81 عملية إسقاط جوي ضمن مبادرة «طيور الخير»، فيما استمر العمل عبر مسارات برية وجوية وبحرية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وفي الجانب الصحي، تلقى أكثر من 294 ألف حالة خدمات علاجية ضمن الجهد الطبي للعملية، التي شملت تشغيل مراكز صحية ومستشفيات ميدانية مجهزة، وتسيير قوافل طبية تضم أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ووسّعت العملية الدعم الغذائي عبر 40 مطبخاً شعبياً بإنتاج يقارب 8 ملايين وجبة سنوياً، ودعم نحو 27 مخبزاً قادراً على إنتاج ما يصل إلى 1.5 مليون ربطة خبز سنوياً، بما يعزز الأمن الغذائي للأسر المتضررة.

وتواصل «الفارس الشهم 3» تنفيذ مشروعاتها ومبادراتها الموسمية، ومنها مبادرة «كسوة الشتاء» التي تستهدف مليون مستفيد في القطاع، من خلال توفير الملابس والأغطية والمستلزمات التدفئة للأطفال والنساء والرجال وكبار السن.

ويواصل فريق العملية تجهيز القوافل عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، حيث يتم استقبال الشحنات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى غزة، بما يضمن استمرارية تدفق الدعم الإنساني.

وتجسد عملية «الفارس الشهم 3» التزام دولة الإمارات بمبادئ التضامن الإنساني والتكافل، ودورها الإنساني في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم الدعم المستدام الذي يواكب الاحتياجات الأساسية للسكان في القطاع.