"خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" و"الشارقة للتعليم الخاص" تطلقان حملة "أثر يغيّر الحكاية"

الشارقة في 5 نوفمبر/وام/ أطلقت "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" بالتعاون مع "هيئة الشارقة للتعليم الخاص" حملة "أثر يغيّر الحكاية" التي تجمع طلبة 15 مدرسة خاصة في الشارقة حول هدف إنساني مشترك يتمثل في دعم الأطفال الأكثر احتياجاً حول العالم من خلال 43 نشاطاً متنوعًا تنطلق فعالياتها المدرسية اعتبارًا من نوفمبر الجاري ويقودها الطلبة لجمع التبرعات ونشر الوعي بحقوق الطفل بما يجعل من المدارس مساحة يتعلّم فيها الجيل الجديد كيف يحوّل إحساسه بمسؤولية حماية الآخرين إلى عمل ملموس.

وتنطلق حملة "أثر يغيّر الحكاية" من أهمية إتاحة الفرصة أمام الطلبة في الشارقة للتعرّف إلى واقع الحياة والتحديات التي يواجهها أطفال آخرون حول العالم لاسيما المتأثرين بالفقر والنزاعات والظروف الإنسانية الصعبة بما يعزّز لديهم قيم العطاء والمسؤولية تجاه الآخرين ويُرسّخ وعيهم بقدرتهم على إحداث فرق حقيقي من خلال مبادراتهم وأفعالهم والمساهمة في حماية حقوق الأطفال وصون كرامتهم.

ولا تقتصر مشاركة الطلبة في الحملة على التبرع أو حضور الأنشطة بل تمتد إلى التخطيط والتنظيم والتنفيذ وقيادة جهود جمع التبرعات بما يساعدهم على إدراك أن المساهمة في حماية الأطفال لا ترتبط بحجم ما يقدّمه الفرد وحده وإنما أيضاً بقدرته على المبادرة والتعاون وتشجيع الآخرين على المشاركة.

ولهذا الغرض يتم اختيار مجموعة من الطلبة لتولّي دور "قادة الأثر" حيث يتحمّلون مسؤولية تنظيم المبادرات ومتابعة تنفيذها بإشراف مدارسهم وتوجيه المؤسسة .

وتشجّع الحملة الطلبة على إشراك زملائهم وأولياء أمورهم بما يوسّع نطاق المشاركة لتشمل المجتمعات المدرسية والأسر.

وتجمع الشراكة بين مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية وهيئة الشارقة للتعليم الخاص خبرات العمل الإنساني والتربوي من خلال توظيف البيئة المدرسية لتعزيز الوعي بحقوق الطفل وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لتطبيق القيم الإنسانية التي يتعلّمونها في أنشطة تسهم في دعم أقرانهم حول العالم.

وقال علي الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص : " تجسّد مشاركتنا في حملة "أثر يغيّر الحكاية" من خلال مشروع "إثراء ماهر" التزام الهيئة بترسيخ تعليم يتجاوز حدود المعرفة إلى صناعة الأثر وتحويل المهارات المكتسبة إلى ممارسات واقعية تُسهم في بناء شخصية المتعلم وإعداده لقيادة المستقبل.. ومن خلال التعاون مع مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية والمدارس الخاصة نعمل على تمكين الطلبة من الانتقال من التعلّم إلى المبادرة عبر مشاركتهم سفراءَ للحملة وإشراكهم في تخطيط الأنشطة الإنسانية وتنفيذها بما يمنحهم فرصاً حقيقية لممارسة القيادة والتواصل والتخطيط وحل المشكلات ويغرس فيهم قيم التعاطف والتطوع والمسؤولية المجتمعية فالأثر الأعمق للتعليم لا يُقاس بما يكتسبه الطالب من معرفة فحسب بل بما يستطيع أن يصنعه من تغيير إيجابي في محيطه ونحرص على توثيق تجارب الطلبة وما تحققه من مكتسبات مهارية وآثار مجتمعية وصولاً إلى إتاحة المجال أمام سفراء الحملة لاستعراض تجاربهم في جلسة حوارية طلابية ضمن قمة التعليم.

تأتي حملة "أثر ييُغيّر الحكاية" امتدادًا لجهود "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" ، لحماية الأطفال من الاستغلال والإساءة والعنف لا سيما الأطفال المتأثرين بالفقر والنزاعات والكوارث الطبيعية.

وتعمل المؤسسة من خلال برامجها الإنسانية وشراكاتها على التصدي للمخاطر التي تهدّد سلامة الأطفال وحقوقهم بما فيها الاستغلال والعمل القسري وزواج الأطفال والاتجار بهم وتعزيز فرص حصولهم على الحماية والدعم المناسبين.

ومن خلال إشراك المدارس في هذه الجهود تجمع "أثر يغيّر الحكاية" بين مسارين متكاملين أولهما حشد الدعم لبرامج حماية الأطفال وثانيهما تنمية وعي الطلبة بحقوق أقرانهم الذين يعيشون ظروفاً صعبة.

من جانبها قالت لوجان مراد مدير مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية :" تتمثل رؤيتنا في إشراك الأجيال الناشئة في صميم العمل الإنساني وتنمية قيم العطاء لديهم وتحويلها إلى مبادرات وأفعال ملموسة تُحدث تغييراً حقيقياً في حياة الأطفال الذين يواجهون ظروفاً صعبة في مناطق مختلفة من العالم وما يمنح هذه الحملة أهمية خاصة هو أن يرى الطلبة في الشارقة كيف يمكن لأفكارهم وجهودهم أن تُحدث فرقاً إيجابياً في حياة طفل آخر سواء في زنجبار أو المكسيك أو جمهورية الكونغو الديمقراطية ونحن نريد أن يدرك كل طفل أن قدرته على إحداث التغيير لا ترتبط بعمره أو بمكان وجوده وأن مساهمته مهما بدت بسيطة قادرة على حماية حقوق طفل آخر وصون كرامته.

وحرصاً على إتاحة مساحة أوسع للطلبة للمشاركة والإبداع خارج نطاق البيئة المدرسية تتضمن الحملة تنظيم "بازار أثر" خلال ديسمبر المقبل بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" ليشكّل امتداداً للأنشطة والمبادرات التي يقودها الطلبة داخل مدارسهم ويتيح لهم عرض أعمالهم الفنية ومنتجاتهم اليدوية وإبداعاتهم للبيع وتخصيص ريع المبيعات لدعم المشاريع التي تنفذها "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية".

وتسعى هذه التجربة إلى تعزيز ثقة الطلبة بقدراتهم وتشجيعهم على تحويل أفكارهم ومهاراتهم إلى مبادرات إنسانية ملموسة وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لديهم وإدراك قدرتهم على إحداث أثر إيجابي في حياة أطفال آخرين حول العالم.