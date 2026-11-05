"ليان ليان ديجيتك" تفتتح مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي لتعزيز المدفوعات العابرة للحدود

دبي في 5 نوفمبر / وام / أعلنت شركة “ليان ليان ديجيتك” (Lianlian DigiTech)، المتخصصة في المدفوعات والتكنولوجيا المالية، افتتاح مكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تستهدف توسيع حلول المدفوعات العابرة للحدود وإدارة الخزينة، وتعزيز حركة التجارة والتدفقات المالية بين الصين ودولة الإمارات والأسواق العالمية.

ويأتي افتتاح المكتب عقب حصول الشركة على ترخيص من الفئة “3D” من سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مزوداً لخدمات الدفع، بما يدعم خططها للتوسع في أسواق الشرق الأوسط، والاستفادة من البنية التحتية المالية المتطورة التي يوفرها المركز وشبكة علاقاته الدولية.

وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن مكانة دبي بوصفها بوابة عالمية للتجارة والاستثمار تتيح فرصاً واسعة لشركات الخدمات المالية التي تربط الأعمال بالأسواق الدولية الرئيسية.

وأضاف أن توسع “ليان ليان ديجيتك” انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي يعكس قوة منظومة المركز منصةً للشركات الراغبة في توسيع أعمالها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالتوازي مع تعزيز الروابط الاقتصادية مع آسيا.

وأكد أن تنامي قدرات الشركة في المدفوعات العابرة للحدود وإدارة الخزينة يسهم في دعم البنية التحتية المالية اللازمة للشركات العاملة بين الصين والمنطقة، ويعزز دور دبي في تطوير مستقبل القطاع المالي العالمي.

من جانبه، قال تيم شين، الرئيس المشارك لشركة “ليان ليان ديجيتك”، إن دبي تمثل جسراً طبيعياً لحركة التجارة والتدفقات المالية بين الشرق والغرب، مشيراً إلى التزام الشركة بتوفير خدمات مالية رقمية آمنة وفعالة وذكية، ترتكز على الامتثال التنظيمي المدعوم بالتكنولوجيا وتعزيز ثقة العملاء.

وأوضح أن الشركة تسعى من خلال وجودها في مركز دبي المالي العالمي إلى بناء منظومة متكاملة تدعم النمو المشترك، وتتيح للشركات العاملة في الأسواق الإقليمية والدولية الاستفادة من حلول مالية متطورة.

وتعتزم الشركة تعزيز تعاونها مع البنوك الإقليمية والمؤسسات المالية والشركاء التجاريين، وتوسيع خدماتها التي تشمل التحصيل عبر الحدود، وتحويل العملات الأجنبية، والتحوط من مخاطرها، والمدفوعات العالمية للموردين، وإدارة السيولة بعملات متعددة، بما يسهم في تبسيط عمليات الدفع والتسوية ورفع الكفاءة التشغيلية.

وتستند الشركة في توسعها الإقليمي إلى شراكتها القائمة مع منصة “نون” للتجارة الإلكترونية، إلى جانب دعم تسويات التجار عبر منصتي “أمازون الإمارات” و”أمازون السعودية”، بهدف تسهيل تحويل الإيرادات وإدارة السيولة للشركات والبائعين العاملين عبر الحدود.

ويأتي هذا التوسع في ظل نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والصين، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33”، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات المالية والاقتصاد الرقمي