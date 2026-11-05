الشارقة في 5 نوفمبر/وام/ افتتحت هيئة الشارقة للثروة السمكية اليوم مجلس جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك في سوق الجبيل بمدينة الشارقة في خطوة تعكس اهتمامها بتعزيز التواصل مع مجتمع الصيادين وتوفير ملتقى يجمعهم لتبادل الخبرات والآراء ومناقشة شؤون مهنتهم بما يسهم في دعم قطاع الثروة السمكية في الإمارة.

يأتي افتتاح المجلس ضمن جهود الهيئة الرامية إلى دعم الصيادين وتعزيز التعاون معهم والاستفادة من خبراتهم الميدانية في التعرف إلى احتياجات القطاع وتحدياته بما يسهم في المحافظة على مهنة الصيد واستدامتها.

وثمن سعادة علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للصيادين وحرصه على المحافظة على مهنة الصيد وتطوير قطاع الثروة السمكية في الإمارة.

وأكد سعادته أن افتتاح مجلس جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك يأتي لتعزيز التواصل والتعاون بين أهل البحر معربا عن تطلعه لأن يكون المجلس ملتقى يجمع الصيادين ويتيح لهم تبادل الخبرات والآراء بما يخدم احتياجاتهم ويدعم استدامة مهنتهم.

من جانبه أعرب عبد الرحمن سالم بوشبص رئيس جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك عن سعادته بافتتاح المجلس الذي يشكل ملتقى للصيادين لتبادل خبراتهم في مجال الصيد وتعريف أبنائهم بمهنة أجدادهم و الحفاظ على مكتسباتها .