غرفة رأس الخيمة تستضيف قمة الاستثمار والأعمال في 11 نوفمبر

رأس الخيمة في 5 نوفمبر / وام / تستضيف غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، يومي 11 و12 نوفمبر الجاري في مركز رأس الخيمة للمعارض، بمشاركة مسؤولين حكوميين وصنّاع قرار ومستثمرين وقادة أعمال وممثلي شركات ومؤسسات محلية ودولية.

وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في الإمارة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودعم نمو الأعمال والتبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المستثمرين في القطاعات ذات الأولوية.

وقال سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، إن القمة تتيح للمشاركين استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وبناء شراكات تدعم توسع أعمالهم، من خلال برنامج يضم جلسات حوارية ولقاءات بين المستثمرين وعروضاً للمشاريع، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والتطوير والاستثمار العقاري.