"أديبك 2026" يستعرض روبوتات ذكية للتفتيش والمراقبة في قطاع الطاقة

أبوظبي في 5 نوفمبر / وام / عرضت شرك «EdNex» خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026 " روبوتات ذكية مخصصة للتفتيش الصناعي والمراقبة الذاتية ضمن حلولها المتقدمة في مجال الروبوتات والأتمتة بهدف تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ومستويات السلامة في قطاع الطاقة.

وقالت ليان بركات مهندسة مشاريع الروبوتات في شركة «EdNex» في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " إن الشركة استعرضت خلال مشاركتها في المعرض ثلاثة أنواع من الروبوتات الذكية تهدف إلى تطوير عمليات التفتيش والمراقبة في المنشآت الصناعية إلى جانب التفاعل مع الجمهور من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والملاحة الذاتية والتحكم عن بعد وجمع البيانات.

وأوضحت أن أبرز هذه الحلول الروبوت «Unitree B2-W» الذي يتميز بتصميم رباعي الأرجل مزود بعجلات ومدمج بمنظومة ذكية للملاحة والتفتيش تتيح له تنفيذ دوريات مجدولة ومهام تفتيش بصورة ذاتية وفق مسارات محددة مسبقا مع القدرة على رصد الأشخاص والمركبات والعوائق والتوقف تلقائيا عند اكتشافها.

وأضافت أن مدة تشغيل الروبوت تتراوح ما بين أربع وست ساعات حسب الاستخدام والتجهيزات مع إمكانية دعم الشحن الآلي فضلاً عن تزويده بكاميرات حرارية ومستشعرات للكشف عن الغازات والأشعة تحت الحمراء، وفقا لمتطلبات التشغيل.

وأشارت إلى أن الشركة تدمج أنظمتها الخاصة من الأجهزة والبرمجيات في الروبوت لتمكينه من تنفيذ مهام التفتيش والمراقبة في منشآت النفط والغاز ورصد تسربات الغازات باستخدام المستشعرات المناسبة والكشف عن عدم التزام العاملين بارتداء معدات السلامة الشخصية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات وأجهزة الاستشعار مع إرسال البيانات والتنبيهات إلى الأنظمة الخاصة بالشركات بما يعزز كفاءة عمليات المتابعة والسلامة الصناعية.

ولفتت إلى أن الشركة استعرضت أيضاً الروبوت «Unitree Go2» الذي يؤدي مهام تفتيش ومراقبة مماثلة ويتميز بحجمه الأصغر ما يتيح له الوصول إلى الأماكن الضيقة والمساحات المحدودة إلى جانب الروبوت البشري «Unitree G1» المصمم لاستقبال الزوار والتفاعل معهم وتقديم المعلومات والعروض الترفيهية وأداء الحركات الاستعراضية.

وأكدت أن مشاركة الشركة في " أديبك 2026 " تهدف إلى التعريف بحلولها الروبوتية المتقدمة وإبراز دور تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تسهيل عمليات المراقبة الميدانية والتفتيش الصناعي وتعزيز كفاءة التشغيل والسلامة في قطاع النفط والغاز.