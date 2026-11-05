تحت رعاية هزاع بن زايد.. اتحاد الإمارات للرماية يُنظِّم بطولتين دوليتين في منطقة العين

العين في 5 نوفمبر /وام/تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ينظِّم اتحاد الإمارات للرماية بطولتين دوليتين في منطقة العين خلال شهر نوفمبر 2026، بمشاركة نخبة من الرماة العالميين وعدد من الوفود الدولية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لرياضات الرماية بأسلحة الصيد.

فمن المقرر أن تُقام بطولة العين الكبرى "كومباك سبورتينغ" خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر في نادي العين للرماية، فيما تُقام بطولة "جائزة العين الصحراوية الكبرى للرماية سبورتينغ" خلال الفترة من 12 إلى 14 من الشهر نفسه في نادي شركة أكيلا القابضة بمنطقة العين.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولتين 500 ألف دولار أمريكي، إلى جانب جائزة مخصّصة للرماة العرب، بما يسهم في تعزيز المنافسة بين نخبة الرماة على مستوى العالم، وترسيخ مكانة البطولتين، والبناء على النجاح المميّز الذي حقّقته الفعاليات التي أُقيمت العام الماضي في نادي العين للرماية.

وبهذه المناسبة، توجّه سعادة محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، بالشكر إلى القيادة الحكيمة على دعمها المتواصل للرياضة والرياضيين، ولسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على رعايته للبطولتين، ودعمه لإقامة البطولات في منطقة العين التي أصبحت وجهة عالمية لبطولات الرماية.

وأشار النيادي إلى أن الإقبال الكبير على التسجيل في البطولتين يعكس الثقة العالمية بقدرة دولة الإمارات ومنطقة العين على استضافة بطولات الرماية الدولية، بفضل البنية التحتية المتقدمة والمنشآت الرياضية المتطورة وجودة التنظيم والاستضافة، مشيراً إلى أن الحدث يشكّل إضافة نوعية للمشهد الرياضي الإماراتي، ويعزز مكانة العين مركزاً رياضياً وسياحياً بارزاً.

وأشاد سعادته بدور الشركاء الاستراتيجيين في دعم استضافة البطولتين، مؤكِّداً أن تكامل جهودهم مع الاتحاد أسهم في ترسيخ السمعة الدولية لبطولات الرماية في الدولة، وتعزيز مكانتها في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية.