"إيه أي كيو": نظام التشغيل "جينيسيس" يتيح تأمين وحوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ قال دينيس جول، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه أي كيو" (AIQ)، إن "أديبك" جاء في توقيت غاية في الأهمية وأبرز انفتاح دولة الإمارات على الأعمال، لا سيما مع المشاركة القياسية التي شهدها.

وأفاد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "أديبك 2026"، فيما يخص وكلاء الذكاء الاصطناعي، فإن التحدي المقبل هو كيفية تنسيق عمل هؤلاء الوكلاء وتحديد الجهات التي تطورهم.

وأوضح أن "إيه أي كيو" طورت Genesis"جينيسيس"، وهو نظام تشغيل أصيل للذكاء الاصطناعي مخصص لقطاع الطاقة، ويفهم لغته وسياقه.

ويتيح النظام تأمين الوكلاء، والتحقق من هوياتهم وما يقومون به، وحوكمتهم ضمن نظام تشغيل واحد فيما وصفه بأنه أول نظام من نوعه، وبأنه الأكبر، موضحاً أنه يجمع النماذج وحالات الاستخدام والوكلاء العاملين في القطاع، ويوفر لهم متطلبات الأمن والتشغيل اللازمة.

وقال إن الشركة تعمل في مجال الذكاء التطبيقي، وطورت 200 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الشركة وجدت قيمة في كل منها.

وأضاف أن "إيه أي كيو" أعلنت في عام 2024 أول تطبيق من نوعه للذكاء الاصطناعي واسع النطاق في قطاع الطاقة، وأعلنت هذا العام عن Genesis"، أول نظام تشغيل قائم على الذكاء الاصطناعي لعمليات الطاقة.

وفيما يتعلق بالتوسع خارج الدولة، قال إن الشركة تعمل في ثمانية أسواق عبر مشاريع تجريبية، وتتعاون مع العملاء على توسيع نطاق العمل.

وذكر جول أن "إيه أي كيو" أعلنت قبل بضعة أشهر أول صفقة رئيسية لها خارج الإمارات في قطاع النفط والغاز في الهند وذلك لنشر حلولها على أكثر من مليون كاميرا.