«ملتقى صقر للعمل الإنساني» يواصل أعمال يومه الثاني

رأس الخيمة في 5 نوفمبر/ وام/ واصل «ملتقى صقر للعمل الإنساني» بنسخته الأولى فعاليات يومه الثاني في مركز إكسبو رأس الخيمة والذي تنظمه مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية بمشاركة ممثلين عن المنظمات الإنسانية الدولية وخبراء ومختصين في العمل الإنساني.

استُهلت فعاليات اليوم الثاني بمحاضرة قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعنوان «القانون الدولي الإنساني.. حماية الإنسان في أوقات النزاعات»، تناولت أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ودوره في حماية المدنيين والمتضررين من النزاعات المسلحة، وتعزيز الوعي بالقواعد الإنسانية التي تكفل حماية الإنسان وصون كرامته.

وأعقبت المحاضرة الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان «الفارس الشهم 3.. قصص من الميدان»، بمشاركة محمد الشريف، المتحدث الرسمي باسم عملية «الفارس الشهم 3»، والدكتورة ساجدة الشوا، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في دولة الإمارات، والإعلامي سلطان البادي، فيما أدار الجلسة سعود الكعبي.

واستعرض محمد الشريف خلال الجلسة جهود عملية «الفارس الشهم 3» في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتنوع المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية المقدمة، والجهود المبذولة لإيصالها إلى مستحقيها، إلى جانب التحديات الميدانية وأهمية مواصلة الاستجابة الإنسانية لتلبية احتياجات المتضررين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ساجدة الشوا أهمية التنسيق بين المؤسسات الإنسانية والمنظمات الدولية، ودور مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في تعزيز التعاون وتحديد الأولويات الإنسانية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتوجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

بدوره، استعرض الإعلامي سلطان البادي قصصاً ومواقف إنسانية شهدها خلال وجوده في قطاع غزة، مسلطاً الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وتحدث عن تجربته في حضور وتوثيق عمليات الإنزال الجوي للمساعدات ضمن عملية «طيور الخير»، والمشاهد التي رصدها لفرحة الأهالي بوصول المساعدات، وما تعكسه من أثر إنساني مباشر لهذه الجهود في التخفيف من معاناتهم.

وأبرزت الجلسة أهمية تكامل الجهود الإغاثية والإنسانية والإعلامية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات والمنظمات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية والتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة